El costo del mercado de la droga en Guanajuato estaria detonando la violencia exacerbada entre grupos criminales, acusó el funcionario

Fernando Velázquez/ Alejandro Sandoval

Guanajuato .- El secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, estimó que el valor del mercado de la droga en Guanajuato ronda los 60 millones de pesos diarios. Acusó que esto termina por detonar una “violencia exacerbada” entre los grupos criminales por controlar esta actividad.

El funcionario estatal refirió que de acuerdo con datos de la dependencia que encabeza, en conjunto con cifras de la Secretaría de Salud de Guanajuato; se calcula que en la entidad hay aproximadamente 600 mil adictos a alguna droga.

Además, consideró que cada uno gasta 100 pesos diariamente para consumirla, lo que da un valor cercano a los 60 millones de pesos por día. Ello generaría 1 mil 800 millones mensuales por narcomenudeo en Guanajuato.

Por esta razón, los grupos criminales pelean con “violencia exacerbada” el control del trasiego de drogas en Guanajuato. De ahí la importancia de prevenir las adicciones con estrategias como Planet Youth, importada de Islandia, señaló.

“Creemos que esa es la forma viendo los resultados que dio en Islandia, aunque no somos islandeses, pero tropicalizando este programa es una de las grandes apuestas de este gobierno por estar trabajando en disminuir las adicciones; para disminuir esta demanda de sustancias ilícitas”, dijo en entrevista para medios locales.

No bastan pruebas de control

En otro tema, Alvar Cabeza de Vaca sostuvo que muchos municipios no realizan una supervisión diaria de sus policías. Esto incluso cuando es una obligación que tienen para verificar que no estén relacionados con alguna actividad criminal.

Esto sucede, añadió, porque algunos alcaldes creen que basta con que sus elementos aprueben las pruebas de control de confianza. Pero dichas evaluaciones en realidad son solo “una fotografía” de cómo está ese día el policía. Esto no garantiza que posteriormente no se vea involucrado en un ilícito.

“Si no existe esta supervisión permanente en la operación, siempre habrá algún elemento que se quiera desviar al lado oscuro de la fuerza, y por unos pocos pesos venderle su alma al diablo”, dijo.

Puso como ejemplo que en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) diariamente se lleva a cabo la supervisión de los elementos operativos; con información detallada de sus radocomunicaciones, intervenciones y trayectos que realizan.

Crystal sería el principan problema

La droga conocida como crystal es la que más se distribuye y consume en la capital, por ser económica, pero también es la más dañina, señaló el alcalde Alejandro Navarro.

En conferencia de prensa, el alcalde enfatizó que el municipio seguirá implementando acciones en contra de la venta de droga a través del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio.

Por lo anterior, se presentarán los resultados de seguridad del fin de semana en la capital y donde se informó que han sido aseguradas 572 dosis de drogas de enero a la fecha.

“Sí, es el crystal la droga que más se vende, no podría decirte los demás municipios, pero cuando menos en el municipio de Guanajuato sí, quiero pensar que es en todos porque es lo más económico, lo más barato y también lo más dañino”, señaló el alcalde.

Agregó que hay varias bandas y grupos criminales en todo el país y en el municipio se están disputando y peleando la plaza y “es lo que pasó más menos el lunes pasado, donde unos empiezan a vender en una zona, llegan los otros que ya querían traer el control, a la hora del ajuste lamentablemente personas que pierdan la vida”, dijo.

Aseguró que siguen trabajando para controlar la situación, pues no pueden dejar el tema al fuero federal, ya que “si no hacemos vamos a destruir las familias de Guanajuato, no estaremos combatiendo este tema de la venta de droga”.

