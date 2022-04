Comerciantes del Mercado Carro Verde en León, temen hablar de los prestamistas “colombianos”, sin embargo los visitan con regularidad

León.- Por miedo a represalias, locatarios del Marcado Carro Verde se mantienen en silencio sobre la presencia de prestamistas “colombianos”, sin embargo, de manera extraoficial se sabe que acuden con regularidad al centro de abastos.

Recientemente se informó que los prestamistas conocidos como “colombianos”, se habían introducido desde hace años en los mercados locales. El Carro Verde, es uno de los espacios donde los extranjeros realizan su actividad, esto de acuerdo con lo denunciado por dirigentes del gremio.

Correo visitó las instalaciones de este mercado para conocer la perspectiva de los locatarios, algunos dicen desconocer del tema, mientras que otros por temor, prefirieron no dar alguna declaración.

Una locataria, quien decidió permanecer en el anonimato, comentó que la problemática es fuerte que el gobierno municipal tiene conocimiento de lo que sucede, sin embargo, hay quienes callan por miedo a tener alguna represalia.

“No, joven. Prefiero no hablar, por precaución. A qué me beneficio con contarte, a que vengan y me maten… El gobierno sabe. No vas a resolver el problema ni tú, ni yo hablando de eso. Para que te expones” sentenció una locataria.

Algunos comerciantes mencionaron que ha reducido la presencia de los prestamistas, estos visitan el centro de abasto y varios comerciantes les deben dinero, pero no hay ningún reporte oficial, “tienen más de 2 años aquí, pero no te puedo decir más.”.

Comerciantes se sienten decepcionados con programa “Mi Plaza”

Locatarios del Mercado Carro Verde, fueron de los que resultaron beneficiados con el programa de gobierno “Mi Plaza”, también conocido como “Mercados León MX”. El proyecto tenía la intención de mejorar sus instalaciones, para así atraer más clientes.

“Aquí no renovaron como en otros, mira es domingo y ve como está esto, se supone debería haber más gente. Sé que apoyaron a otros con basculas, refris, pero a mí no me apoyaron.”, aseguró un comerciante.

De acuerdo al informe de gobierno del ex alcalde, Héctor López Santillana, para 2016-2018, la renovación del Carro Verde, implicó más de 6 millones, 6 mil 29 pesos. Pero los locatarios consideran que no fue suficiente.

Dicen, a pesar de que se renovaron los techos, la fachada y algunas zonas con carteles, los visitantes siguen siendo los mismos, “anduvieron renovando, pero no. Dicen que mi plaza nos apoya, pero no nos han dado nada. Es lo mismo.”, expresó Carmen, abarrotera.

