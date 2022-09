El cierre de varios negocios en el interior del Mercado Cañitos de Celaya, también ha afectado las los negocios de las calles vecinas

Luz Zárate

Celaya.- Desde marzo que se registraron hechos de alto impacto en el Mercado Cañitos de Celaya, se mantienen cerrados más de la mitad de los negocios y son pocos los clientes que asisten a este sitio.

El cierre de varios negocios en el interior del Mercado Cañitos de Celaya, también ha afectado las los negocios de las calles vecinas. Esto ya que sus ventas han bajado en más del 50%.

A pesar de que se colocó una caseta móvil afuera del mercado y que hay rondines de elementos de la Guardia Nacional, los clientes dejaron de asistir.

Comerciantes lamentan abandono

Perla Caballero, quien pretendía comprar carne y verduras, mejor optó por ir a un centro comercial.

“De afuera se ve fúnebre. Entras y están muchos negocios cerrados y eso da miedo. Entré y vi el panorama y mejor me salí. A mí me gusta ir y estar escogiendo la mercancía, no andar estresada, a las carreras y con miedo. Es una tristeza que un mercado con tanta tradición se haya muerto así”, dijo.

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo dejaron una cabeza humana en el interior de una caja de regalo en la puerta del lugar. El 26 de ese mismo mes, asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese sitio.

En el lugar los comerciantes denuncian ser extorsionados y amenazados. Muchos de ellos optaron por cerrar sus negocios.

Isabel Mendoza, vendedora de aguacates en la calle Aztecas, justo frente al Mercado Cañitos, platicó que cada vez son menos las personas que llegan. Eso les ha afectado a los negocios que hay alrededor que son desde tortillerías, tiendas de abarrotes, verduras y frutas, pollerías, panaderías y puestos de antojitos.

“Cada vez son menos los que vienen al mercado. Antes los miércoles había mucha gente y ahora muchos cierran los miércoles. Eso afecta a todos, porque los que venían al mercado. También nos compraban a los que estamos acá afuera, pero no nos queda otra más que echarle ganas a ver cuándo mejora esto”, contó.

Denuncian extorsiones

Los comerciantes denunciaron hace cinco meses que, aunque ya en otros momentos grupos delictivos les habían exigido el pago de cuota, fue en febrero y marzo que nuevamente los extorsionaron. Esta vez las amenazas se concretaron en contra de uno de sus líderes, quien fue asesinado en un puesto de comida frente al resto de sus compañeros.

A partir de ese día, decenas de comercios cerraron definitivamente sus negocios. Desde carnicerías, pollerías, puestos de verduras, frutas, abarrotes, algunos de los tradicionales y conocidos puestos de comida y gorditas, hasta aquellos donde ofrecían ropa o bisutería.

El mercado está ubicado en el Barrio de Tierras Negras, en la calle Aztecas, donde el lugar luce semi vacío y con pocos clientes.

Hasta antes del ataque era un sitio muy popular, altamente comercial, de los más antiguos y reconocidos de Celaya.

