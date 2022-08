La alcaldesa la FGE ya investiga los mensajes de pánico en León y llamó a la población no compartir información falsa

Carolina Esqueda

León.-La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos declaró que la fiscalía ya investiga el origen de los mensajes de pánico que se difundieron tras los ataques a vehículos y tiendas de conveniencia.

Además lanzó de nuevo el llamado a no compartir ese tipo de información y mensajes de pánico. Ya que no se descarta la posibilidad de que provengan de parte de los mismos grupos delictivos.

“Se está haciendo lo propio de la mano con la fiscalía, por eso la importancia de que no caigamos en esas noticias falsas…El llamado a la gente es que no comparta información falsa y verifique. Porque si no le están ayudando a estos malandros a hacer su trabajo porque lo que quieren es que tengan temor” dijo al respecto.

Lee también: Madres Guerreras salen a buscar a sus desaparecidos en León

Mensajes de pánico en León Foto: archivo

Es seguro retomar las actividades, dice Ale

La mandataria municipal aseguró que tras los operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, la ciudad permanece en tranquilidad y es seguro retomar las actividades cotidianas.

En ese punto destacó que la estrategia permanente que sigue la Secretaría de Seguridad Pública ayudó a contener de inmediato los sitios donde ocurrieron los ataques. Lo que permitió la detención de sospechosos. Destacó, se han aportado todas las pruebas existentes a la fiscalía para que queden procesados por terrorismo.

Gracias a la ciudadanía evitaron más incendios

La mandataria municipal también agradeció a quienes reportaron movimientos extraños al 911 durante la madrugada de este miércoles. Ya que permitieron evitar que más puntos fueran incendiados.

Mensajes de pánico en León Foto: archivo

“(Los daños) Fueron menores, se pudo reaccionar de manera rápida y hay que agradecer también a ciudadanos. Hubo varios que empezaron a reportar movimientos y que verificado con el C4 ayudó a que coordinados con la parte operativa en calle, se pudiera actuar y se evitaron varios hechos que pudieron haberse concretado”, mencionó.

Durante el desarrollo de los operativos hubo 40 llamadas al 911, aunque Gutiérrez Campos no comentó cuántos puntos más de ataque lograron evitar.

MJSP