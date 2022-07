Actualmente los menores en San Francisco del Rincón han adquirido las habilidades para la utilización de la tecnología

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- La convivencia entre niños es importante. Situación que se vio afectada durante el periodo de pandemia, o desde 2020, cuando los menores en San Francisco del Rincón dejaron de recibir clases presenciales. Así lo consideraron madres de familia.

Este lunes se llevó a cabo la entrega de becas a estudiantes en el Teatro de la Ciudad, por parte del gobierno municipal. Posterior al evento, explicaron que, sin embargo, dicho lapso les dejó un aprendizaje.

Esto debido a que actualmente los menores en San Francisco del Rincón han adquirido las habilidades para la utilización de la tecnología, específicamente para actividades académicas.

Por si no lo viste: Tras denuncias alistan rehabilitación de perrera de San José Iturbide

“Fue difícil acoplarse a un nuevo método de enseñanza. A mí me sirvió para saber que mi hijo se tenía que esforzar un poco más. El desarrollo social depende también de ir a la escuela. Tenían que pasársela todo el día en el celular, en la Tablet. A veces el aprovechamiento no era el más óptimo, y les faltó la convivencia. Tuvieron que aprender a usar la computadora. Pero no podían salir, y comenzaron los porqués. Mi niño se frustraba porque él quería salir a jugar”, señaló la señora Irene, quien tiene un hijo en sexto de primaria.

Saraí, mamá de un alumno de sexto grado de primaria, manifestó que no fue lo mismo el aprendizaje detrás de una pantalla al que tienen con los profesores.

Otro de los problemas a los que se enfrentaron fue que por su trabajo no podían estar con sus hijos, además de las fallas constante en la tecnología al momento de tomar clases, dijo.

“Yo notaba mucho estrés y depresión. Porque extrañaban estar con sus amigos, estar con la maestra, y les afectó estar encerrado. Ya después de la pandemia, ya se pone a investigar y hace un buen uso de la tecnología, sino hacen el uso para su aprendizaje”.

Foto: Jonathan Juárez

Presentan Mes de la Juventud 2022

La programación del Mes de la Juventud 2022 fue presentada en el municipio de San Francisco del Rincón.

El mismo se llevará a cabo a partir del 4 de agosto, con la inauguración, además del desfile “Soy Juventud, el cual se llevará a cabo con salida en el Obelisco y con dirección al jardín principal. Asimismo, el 8 de agosto, se realizará un taller de defensa personal en las instalaciones del Archivo Histórico.

Posteriormente, el 12 de agosto, habrá una convivencia entre la juventud, de las 10 de la mañana, a las 12 de la tarde, también en el Archivo Histórico. Después, el 14 de agosto, será el Picnic Juventud, de ocho de la mañana a 12 de la tarde.

Te puede interesar: Economía de Santa Catarina depende de sus remesas ante falta de empleo

Además, el 17 de agosto, se presentará la ponencia Salud Mental, de 11 de la mañana a una de la tarde, en el teatro Pedro José Márquez.

Uno de los atractivos principales del evento será la tercera Expo Feria Ánime, Majo Matsuri, El 28 de agosto. Habrá concursos de cosplay, dibujo, además de presentaciones de personajes de hacen doblaje en caricaturas.

La titular de la coordinación de Atención a la Juventud del municipio, Andrea Gamiño, señaló que se busca proporcionar espacios y actividades para los jóvenes del municipio.