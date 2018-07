Menor teme por su vida tras defenderse

El joven decidió comprarse un arma de balines debido a que era acosado por unos pandilleros; desde el suicidio de su hermano mayor, el hostigamiento ha sido una constante para Érick

Jazmín Castro

León.- A sus 13 años de edad, Érick N., decidió comprar un arma de balines a un vecino para defenderse de las amenazas y hostigamiento por unos pandilleros, sin embargo el día que la usó, cambió su vida.

En una casa hecha de teja y lámina en la colonia Piletas 4a. Sección, es donde vive Érick N., con sus padres y 11 hermanos. Hace dos años, su hermano de 12 años de edad, decidió quitarse la vida, y Cristina Muñoz, la madre del menor cuenta con nostalgia que desde ese día todo cambió.

La familia es conocida por todos los vecinos del lugar, y también por un grupo de jóvenes pertenecientes a una pandilla que constantemente molestan a Érick N., por la trágica muerte de su hermano.

Siempre lo molestan hasta para ir a la escuela, al trabajo y no lo dejan en paz, lo han seguido hasta con machetes para asustarlo, pero dice que ya está harto” Cristina, madre de Erick

Cambió su vida

A su corta edad, Érick N., estudia la secundaria por la tarde y trabaja en la mañana en un taller de calzado, para ayudar a sus padres. Sin embargo decidió ahorrar un poco de dinero y comprar un arma de balines que un vecino le vendió en 300 pesos, con el único fin de defenderse.

Hace un par de días, se hizo una trifulca con los jóvenes que molestan a Érick N., y cansado, sacó el arma y disparó contra un joven de 16 años, a quien sólo le provocó una lesión menor en el brazo.

Sin embargo, la madre del lesionado presentó una denuncia ante el Ministerio Público, y Érick N., fue solicitado por autoridades ministeriales, “lo llevé a un edificio de Prevención, donde unos ministeriales me dijeron ‘aquí se espera’, y se llevaron a mi hijo a un cuarto, cuando regresó, llorando, me dijo que le habían pegado para decir la verdad (…) sólo me quedó contestar ‘así es la ley’”, con tristeza narró su historia Cristina.

Vive aterrado

Todo eso le provocó que ahora el menor no quiera ir a la escuela y va con temor al trabajo porque lo tiene que hacer.

La madre de Érick N., no sabe leer, ni escribir y constantemente la llaman para acudir a Prevención Social o al Centro de Readaptación Social (Cereso), en el Área de Justicia para Adolescentes, esto para que llegue a un acuerdo con su vecina, quien le exige el pago de mil 500 pesos por la lesión de su hijo, el cual no llevó al médico, según narró Cristina.

Ante la falta de dinero y las condiciones en las que vive, la mujer aseguró que se siente más desesperada por el temor que le provocaron los agentes y el grupo de pandilleros que constantemente lo hostiga.

*EZM