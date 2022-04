La menor fue protegida por su mascota cuando veía que la gente trataba de ayudar, pero se pudo calmar cuando llegaron las autoridades

Redacción

Perú.- Una menor que, por curiosidad y descuido de sus padres, salió de su domicilio en Perú, fue protegida por su mascota hasta reencontrarse nuevamente con sus familiares.

Te puede interesar: Juana rescata a perros abandonados a causa de la violencia por el narco

Según los testigos, la menor fue acompañada por su mascota, un canino mestizo, durante todo el tiempo que estuvo perdida y cuando alguien trataba de acercarse para ayudar, este mostraba sus dientes y rodeaba a la pequeña.

Por lo anterior, algunos vecinos llamaron a las autoridades, quienes al llegar hicieron que el perro bajara la guardia, pero no se apartó de su dueña.

La menor fue protegida por su mascota cuando veía que la gente trataba de ayudar, pero se pudo calmar cuando llegaron las autoridades

Con la ayuda de los vecinos, las autoridades ubicaron el hogar de la niña. Una policía cargó a la nena y caminó con ella. En todas estas acciones, el compañero de cuatro patas nunca perdió su papel.

“Le pregunté a la niña que se encontraba a su suerte. No se orientaba y no sabía donde estaba su mamá, entonces cuando nos acercamos la mascota no quería que nos acercáramos. La cuidaba”, dijo el funcionario Ángel Quispe, que participó en el mencionado hecho.

Cuando la niña llegó a casa en compañía de la autoridad local, la madre no podía creer que su fiel mascota estuvo todo el tiempo con su hija.

Finalmente, la mujer fue amonestada por su descuido y agradeció a los policías, vecinos y por su puesto a su amada y leal mascota.

Con información de Voz Animal

MD