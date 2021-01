Redacción

Guanajuato.- Una menor que fue reportada como no localizada por sus familiares en Sinaloa, fue encontrada vagando la madrugada de este miércoles en Guanajuato capital.



De acuerdo a información emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Karla Yolanda de 13 años, salió de su casa el 28 de diciembre en Culiacán Sinaloa, sin que desde esa fecha se supiera del paradero de la adolescente por lo que se emitió una Alerta Amber.



Fue la madrugada de este miércoles, que mediante una llamada al 9-1-1 se dio aviso a la policía municipal, que una joven deambulaba en Marfil, cerca del “Puente Piloto”.



A la llegada de los uniformados encontraron a la adolescente, que les explicó que preguntó a un hombre donde estaba, ya que no era del lugar y este fue quien dio aviso a las autoridades.



De la misma manera, explicó que el pasado 28 de diciembre, se salió de su casa por problemas familiares y había arribado a Guanajuato, en compañía de su novio de nombre Brayan de 18 años, pero no dio más datos de su pareja.



Además, reconoció que había una denuncia por su no localización, por lo anterior, la menor fue resguardada en el área de trabajo social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se le dio aviso a la agencia del Ministerio Público y a la madre de la menor para realizar las gestiones necesarias para que regrese a su ciudad de origen con su familia.



