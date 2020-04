Memes son fundamentales para sobreponerse a la cuarentena: Psicóloga

Redacción

Ciudad de México.- La pandemia no solo ha traído problemas económicos, pues incluso la intimidad de muchos se ha visto afectada, esto de acuerdo a la psicóloga y sexóloga, Mireya A. Reyes Quiróz, miembro de la World Association for Sexual Health (WAS).

La especialista compartió que no se tiene datos sobre si las secreciones vaginales o la propia eyaculación puedan transmitir el covid-19, sin embargo, se ha confirmado que se encuentra presente en las heces de las personas, por lo que el sexo anal podría ser un factor de riesgo para el contagio por coronavirus.

Al respecto, la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM), está realizando un estudio que muestre los cambios generados por el confinamiento del virus en la sexualidad.

Las únicas afectaciones que el Covid-19 ha dejado en la sexualidad son de carácter psicológicas debido a que las personas están pasando por una etapa de angustia que puede derivar en depresión y ansiedad.

Estos padecimientos psicológicos a su vez pueden disminuir el deseo sexual, por lo que la especialista recomienda que la interacción sexual se dé únicamente con la pareja con la que se vive.

En caso de un tener pareja, se recomienda que la persona se abstenga de tener relaciones sexuales y sobretodo evitar encuentros casuales, ya que el riesgo puede ser alto.

Asimismo, no es recomendable tener relaciones sexuales con una persona que esté infectada, porque aumenta el riesgo con el simple contacto o cercanía. Además no se ha demostrado que métodos anticonceptivos o bañarse luego del contacto con el infectado disminuya el riesgo.

