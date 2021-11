Scarleth Pérez

León.- “Memito, la familia no te abandona”, alzó la voz una tía de Meme Orozco, como era conocido Juan Manuel, joven asesinado en los primeros días del 2021. Frente al sepulcro y en un mural con su imagen, el joven maestro de Educación Física fue inmortalizado por su familia.

Con motivo de Día de Muertos, la tarde de este lunes, la familia de Meme Orozco se reunió en el Panteón de San Sebastián. Ahí develaron la imagen del joven asesinado en un asalto el pasado 10 de enero.

“Cuando él estaba en vida fue un muchacho muy querido, muy significativo. Fue maestro de Educación Física, jugador de futbol de Tercera División, Fuerzas Básicas del León y de Chivas, Sub 17 en Morelia, terminó jugando en la Epca, y en San Pancho en Tercera División”, recordó el señor Juan Manuel, a 10 meses de la muerte de su hijo.

La pintura la realizó el muralista Drop Aint. Foto: Scarleth Pérez

Unas 30 personas se reunieron en el campo santo donde descansan los restos de Juan Manuel. Familia, amigos y maestros de Meme Orozco, cargaban ramos de flores de cempasúchil; todos pusieron un puño de pétalos en un camino que lleva de su imagen al sepulcro.

Dos balas le quitaron la vida a Meme, en su familia las lágrimas aún corren por las mejillas al recordarlo. Sus amigos aún visitan sus redes sociales y le escriben mensajes que ya no serán leídos por el joven futbolista. En esas páginas de la web, las fotografías inmortalizan sus aventuras en vida y su peculiar sonrisa. “Era un buen tipo”, dijo su papá.

Foto: Scarleth Pérez

Para que a los familiares y amigos de Juan Manuel les permitieran realizar el mural, tuvieron que apoyar en la limpia del espacio, además de pintar de blanco uno 40 metros de la barda a ocupar. Sus primos, Carlos y Mauricio, fueron los organizadores del memorial a Meme Orozco.

Uno de sus amigos de toda la vida, dijo el señor Juan Manuel, leyó una carta a su hermano de corazón.

“¡Hola bebé! Sé que hace tiempo que no te visito, pero quiero que sepas que me he animado a escribirte esta carta que te mereces desde hace mucho tiempo. Te ruego me perdones el retraso, no se trata de que te haya dejado de amar o algo así, es más es todo lo contrario, vivo extrañándote todos los días…”, inició Juan Saavedra, la carta a su mejor amigo.

Foto: Scarleth Pérez

La reunión fue breve, la pandemia por Covid-19 no permitió una verbena como los tradicionales festejos mexicanos en el Día de Muertos. El mural que plasma el rostro y la pasión de Juan Manuel se quedó ahí, frente a la tumba que alberga los restos del joven deportista víctima de la inseguridad.

La noche de aquel domingo de enero, Meme se dirigía a casa de su papá, estaba acompañado de amigos. Los jóvenes hicieron una pausa en un puesto de tacos, ahí los asaltaron. Meme se echó a correr y fue ahí cuando recibió dos impactos de bala, en el pecho. Los detalles: Truncan la existencia de un joven deportista en la Bellavista

ac