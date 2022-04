La legisladora Melanie Murillo hizo un llamado al alcalde de Silao para que se apliquen los protocolos que prevengan estos casos

Guanajuato.- Ante las denuncias de acoso sexual y laboral al interior de la administración de Silao, la legisladora del PAN , Melanie Murillo Chávez, hizo un llamado al alcalde morenista, Carlos García Villaseñor para que se apliquen los protocolos y se garantice que estas conductas no se repitan.

La legisladora por el distrito XIII de Silao y Romita lamentó que hasta que las denuncias se hicieron públicas, el alcalde actuó en consecuencia. Separó de su cargo a los funcionarios que fueron señalados como agresores.

El miércoles, cuatro trabajadoras de la administración municipal de Silao, denunciaron que han sido víctimas de acoso sexual y laboral por parte de funcionarios del Rastro Municipal, de la Administración de Mercados y de la Dirección de Protección Civil. Esto en complicidad de la Contraloría Municipal y la omisión por parte del alcalde, Carlos García. Él las orilló a firmar un ‘convenio de convivencia’ con sus agresores y las habría responsabilizado de “provocar” lo ocurrido.

“Me sumo a las denuncias que han estado presentando. Decirle al presidente municipal que estemos prestos y atentos a este tipo de conductas para que no se vuelvan a repetir. No se vale que estén pasado este tipo de cosas. Que las mujeres no puedan ir a su lugar de trabajo tranquilamente a hacer la actividad que les permite salir adelante”, señaló.

Urge protocolos de atención

Melanie Murillo reiteró que fue hasta este jueves cuando el presidente municipal emitió un comunicado. En éste aceptó las solicitudes de licencia de los funcionarios señalados como acosadores a fin de que se lleven a cabo las investigaciones conducentes.

“Que triste y que lamentable que hasta que no se vuelve público y hasta que no pasa un tema como éste, ellas obtienen una respuesta. Eso es lo que no puede suceder, que lamentable, pero por otra parte qué bueno que ya se están tomando cartas en el asunto y que este tipo de prácticas dejen de suceder”.

La legisladora insistió en que se tiene que seguir trabajando de manera eficiente en la aplicación de protocolos ante denuncias de acoso sexual y laboral, pues se presume que podría haber más casos.

“Existen protocolos para prevenir este tipo de situaciones, lamentablemente no se observan, suceden este tipo de cosas y cuando la autoridad voltea para otro lado, prefiere ser omiso en este tipo de denuncias, lamentablemente suceden estas cosas en las que ellas tengan que exponerse, tengan que dar a conocer la situación triste que están viviendo, para que se tomen cartas en el asunto”.

