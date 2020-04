Mejora la calidad del aire un 30%

Luz Zárate

Celaya.- Aunque sí ha disminuido la asistencia de personas en las calles, los que sí siguen saliendo actúan sin respetar su sana distancia y se aglutinan afuera de los establecimientos y las instituciones bancarias.

En un recorrido realizado por Correo se pudo apreciar que al exterior de los bancos y tiendas departamentales los clientes no guardan la sana distancia de 1.5 metros, por el contrario están ‘pegaditos’ unos a otros y el personal de estos centros no les hacen la observación para que se separen y quienes sí lo hacen terminan regañados.

Desoyen recomendaciones

“Uno les dice que se separen, que no pueden entrar más de uno, porque hay señoras que vienen con cuatro o cinco niños y el marido, y todos quieren entrar, uno les dice que no se puede y se enojan, hay quienes hasta nos agraden, es por eso que ya mejor los dejamos por la paz, que hagan lo que quieran, de todos modos dicen que no creen en el Covid-19 o que de algo se van a morir”, platicó Ernesto, quien trabaja como vigilante de una tienda Coppel.

También en algunos centros comerciales, sólo puede entrar una persona pero el resto de la familia espera al exterior al miembro que entra a comprar.

En las paradas de los camiones de transporte público, también las personas están aglutinadas sin respetar la distancia.

Acuden a los tianguis

Y en los mercados y tianguis las personas siguen asistiendo sin tomar en cuenta las medidas de salubridad que se requieren, incluso hay puestos donde hay botes de gel pero los clientes no hacen uso del antibacterial.

“La mayoría de la gente dicen que no creen que se puedan enfermar; yo por si sí o por si no, mejor aquí tengo mi gel, y traigo cubre bocas para que me dejen vender, a los clientes no los podemos obligar, aunque les decimos no hacen caso”, dijo Martha, vendedora del Mercado Morelos.