Mejía, por su revancha

El defensor confía en el equipo y destaca la competencia interna con las nuevas caras

Pablo Ruiz

León.- Luego de estar recuperado al cien por ciento, el ‘Capo’ Alexander Mejía, catalogó el Apertura 2018 como un torneo de revancha, por lo que vaticinó mejores resultados con los refuerzos que se han sumado. El mediocampista cafetalero aseguró que el sello deberá ser el equilibrio en todas las líneas para regresar a los primeros planos.

“Hay caras nuevas que vienen con la firme intención de entregarlo todo con León. Llegan a un equipo sano y tranquilo que quiere ser protagonista como lo hemos intentado en los últimos torneos y ahora nos enfocamos en la parte física, seguiremos perfeccionando para mejorar en el futuro”, dijo Alexander.

Respecto a su lesión, Mejía señaló que ya no tiene ningún problema al estar recuperado totalmente del tobillo luego de haber sacrificado parte de sus vacaciones para culminar con la última fase de recuperación, misma que le permite llevar a cabo la pretemporada al parejo de sus compañeros.

“Estar recuperado me permite hacer todo a la par de mis compañeros en la pretemporada, no hay limitación de nada y hay algún cansancio, pero es más por todo lo que mi pie se dejó de mover, hoy en día ya tengo movilidad y yo estoy feliz, me hacía falta entrenar y tener contacto con la cancha”, indicó.

Destacó la competencia que habrá en el medio sector, “habrá una competencia sana que le va permitir al técnico tener variantes dentro del juego y que el equipo no decaiga. Estamos contentos con el equipo que se ha armado y esperemos que este semestre sea nuestro y que seamos protagonistas”, añadió.

La Fiera cerrará la semana preparándose en Casa Club, y el próximo lunes se trasladarán a Querétaro para continuar con la fase de pretemporada.