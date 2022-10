El colectivo Hasta Encontrarte llevó su megamanta de la Estela de Luz a la marcha que recuerda la matanza de Tlatelolco

Guanajuato.- El colectivo Hasta Encontrarte, originario de Irapuato, llegó a la marcha de este 2 de octubre en Ciudad de México por el 54 aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968. Se hicieron presentes con su monumental manta en protesta de la militarización de México.

Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre, las activistas guanajuatenses desplegaron el cartel gigante en el monumento la “Estela de la luz”, en CDMX.

Durante este domingo la marcha tomó parte en las calles de Ciudad de México y en el Zócalo. Estudiantes, activistas y colectivos marcharon al grito de “2 de octubre no se olvida”.

Cerca de 4 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales, se unieron a la conmemoración de este trágico y despreciable evento de la historia mexicana. Marcharon desde la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, hasta el Zócalo, frente a Palacio Nacional.

Las activistas guanajuatenses formaron parte de los colectivos que participaron y durante su recorrido levantaron entre todos la mega manta colgada semanas atrás en la Estela de la luz.

Mega manta contra la militarización

“16 años de impunidad militar. No al Golpe Militar”, es el mensajes que se lee en la megamanta de casi 100 metros de largo y 4 de ancho. Protesta contra la militarización actual que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa.

Durante la marcha, los manifestantes repudiaron las actuales políticas de unir a la Guardia Nacional a la Sedena o de mantener las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Esto contradice lo prometido por el presidente en campaña de que las fuerzas de seguridad serían de la sociedad civil.

Los participantes recordaron que el crimen de Estado que hoy se conmemora ocurrió precisamente con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo el Ejército. La situación no ha cambiado, reclamaron, el Estado sigue “reprimiendo”.

La matanza: un antes y un después

Más de medio siglo ha pasado del asesinato de más de 300 estudiantes en la masacre del 2 de octubre de 1968. El Ejército y el grupo paramilitar Batallón Olimpia levantó las armas contra una manifestación pacífica, apenas 10 días antes de los Juegos Olímpicos, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.

Este oscuro hecho marcó a todo México. A la fecha la herida sigue abierta y todavía muchos testigos recuerdan el terror vivido.

“Hasta el momento no se ha hecho justicia, no se puede olvidar, no se puede sobrepasar eso, y en cambio lo que ha hecho el Estado y el Ejército es volver a asesinar”, denunció Enrique Dávalos, quien atestiguó las repercusiones del crimen cuando era un niño. Este año se suma a la protesta como parte del Grupo de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ondeando una bandera de México pintada de negro.

López Obrador ha creado una Comisión para la Verdad sobre la “Guerra sucia” para esclarecer el periodo de represión en México entre la década de los 60 y 90.

