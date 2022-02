Lo mejor del medio tiempo del Super Bowl 2022 en fotos y videos

Staff Correo

Los Ángeles.- Dr. Dre puso el ritmo, pero Snoop Dogg el rap. ‘Nuthin but a G Thang’ inició y los aplausos del público no se hicieron esperar.

Las expectativas se cumplieron y hubo ovación de pie. El show de medio tiempo del Super Bowl LVI ha puesto en el mapa mundial al hip hop. Esa fue la promesa que Dr. Dre hizo en días previos sobre todos los años en que ese género musical fue ignorado por la NFL.

Mary J Blige y Kendrick Lamar siguieron en las presentaciones para después dar paso a Eminem. Su entrada fue espectacular en un disparo por los aires para aparecer ante una tremenda ovación y dar paso a ‘Lose Yourself’.

Kendrick Lamar completely demolished the halftime show! 🔥🐐💯

Y cuando todo parecía estar en su punto máximo, nuevamente Dre y Dogg tomaron escena para despedir a todos con fuegos pirotécnicos. Una escandalosa ovación encerró a los dos emblemas de California, con Dr. Dre particularmente conmovido.

Más de uno regresó a su infancia por un par de minutos en el medio tiempo al ver en el escenario a 50 Cent como artista sorpresa invitado. Su inolvidable ‘In da Club’ lo corearon los miles de asistentes, que por un rato se sintieron auténticos “gángsters” musicales.

simply epic , Eminem, Snoop Dogg, Dr.Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar e 50 cent, singing STILL DRE



#SuperBowl #PepsiHalftime #nfl