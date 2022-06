Serían 500 médicos cubanos en México que se trasladarían a las zonas más lejanas del país, pero además en condiciones precarias

Staff Correo

Con información de Andrea Vega para Animal Político

Ciudad de México.- Que los médicos cubanos cubrirán las zonas más remotas en México se anunció el pasado 8 de mayo. Sin embargo, las condiciones en que esto se hará son nuevas: se enviarán sin empleo fijo ni prestaciones.

Animal Político tuvo acceso al acuerdo que firmaron Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud de México, y José Ángel Portal, homólogo en Cuba. Este revela las condiciones en que llegarán los 500 médicos cubanos en México y precisan que “no crearán relaciones de carácter laboral ni de seguridad social”.

Esto implicaría no sólo la operación de los médicos cubanos que lleguen al país, sino también de enviar connacionales a Cuba. No obstante, sobre estos aún no se habla de cifras.

Lee también: Critica SSG contratación de doctores cubanos; urge apoyar a médicos locales

Aunque desde un inicio se criticaba que llegarían con mejores salarios y plazas fijas, causando indignación, el acuerdo evidencia que esto no será así:

“El personal comisionado por cada parte para la ejecución de las actividades de cooperación continuará bajo la dirección y dependencia de la Institución a la que pertenezca. (Por ello) no se crearán relaciones de carácter laboral ni de seguridad social con la otra parte, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario”, recupera el medio.

Y es que las zonas a donde se planea enviar a estos médicos no sólo son las más lejanas, sino también las más peligrosas. Se trata de poblados en Oaxaca, Guerrero o Coahuila, donde los especialistas mexicanos reclaman que “no existen las condiciones laborales para ejercer su labor”.

Ahora, los médicos que así vengan, tendrán que enfrentarse a ello, sumando condiciones precarias.

El acuerdo por médicos cubanos en México

Foto: AMLO

El pasado 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador avisó que “no dará ni un paso atrás” en la contratación de 500 médicos cubanos. Ello, frente a las críticas de la oposición y los colegios nacionales de medicina.

“¿Por qué no tener a los médicos? Y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

La polémica ha crecido desde que el presidente firmó el 8 de mayo en su visita a La Habana el acuerdo de salud con Cuba. Principalmente, este incluye la contratación de al menos 500 médicos generales y de especialidades de la isla para cumplir su meta de garantizar la sanidad universal.

También lee: AMLO y Cuba pactan en salud: contratará 500 médicos y traerá vacunas para niños

Ante tal acción, integrantes de federaciones, asociaciones y colegios médicos de México han cuestionado que el mandatario cotratara a los cubanos cuando hay especialistas mexicanos sin plaza.

López Obrador justificó el miércoles que sí existen vacantes en el IMSS y en el Issste, pero que los especialistas no los toman por estar en zonas rurales y marginadas.

La dependencia dijo que el Acuerdo entró en vigor a partir de la fecha de su firma, tiene vigencia de dos años y podrá modificarse por mutuo consentimiento, o podrá darse por terminado en cualquier momento.

Te puede interesar:

ac