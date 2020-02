Médicos chinos tratarán a pacientes con coronavirus en nuevo hospital

Redacción

India.- Un leopardo adulto fue encontrado tirado a orillas de un río, sin las patas delanteras ni dientes en la mandíbula.

De acuerdo a la información de Metro el hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre, a las afueras del Parque Nacional Udawalawe en el sur de Sri Lanka, donde se cree que solo 10 leopardos continúan viviendo libres en la naturaleza.

En la India, es común la actividad de cazadores furtivos, cuya presa más codiciada son los leopardos, ya que su piel, dientes y uñas, son altamente demandados en el mercado negro para su uso en la medicina tradicional asiática.

De acuerdo con medios locales, la policía arrestó a cuatro sujetos bajo sospecha de caza furtiva, según informes locales.

Los oficiales habrían encontrado el cadáver de un elefante bebé, indicó Newsfirst Sri Lanka.

Se sospecha que la cría de elefante fue asesinada después de morder un cebo explosivo llamado “hakka patas”, que los cazadores furtivos utilizan cada vez con más frecuencia matar o mutilar animales en Sri Lanka.

