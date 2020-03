Médico rechaza el abrazo de su pequeño hijo y rompe en llanto

Redacción

Arabia Saudita.- Un video de unos pocos segundos se ha hecho viral en redes en las últimas horas, ya que muestra el momento en que un médico de Arabia Saudita llega a casa y detiene a su pequeño hijo que corría a él para abrazarlo, para acto seguido hincarse y romper en llanto.

El doctor niega el simple salud a su hijo a consecuencia de las medidas para prevenir el contagio de Coronavirus Covid-19, ha provocado el asombro y la conmoción de internautas, debido a que muestra cómo la enfermedad y la pandemia, han cambiado las relaciones sociales entre los seres humanos.

“Un médico saudí regresa a su casa desde el hospital, le dice a su hijo que mantenga su distancia y luego se rompe por la tensión”, escribió el usuario @doranimated en su cuenta de Twitter, donde compartio este especial momento que muestra a lo que hemos llegado, el más profundo significado del distanciamiento social.

“Se le rompió el corazón” titulan varios medios internacionales el doloroso momento.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020