Médico manifestante fue despedido por violencia obstétrica

El doctor Adrián Villegas Cisneros, quien alega malos tratos de parte de directivos, salió del Hospital Materno Infantil por maltrato a sus pacientes… y su prepotencia está en video

Luz Zárate

Celaya.- Al doctor Adrián Villegas Cisneros, quien se manifestó la mañana de este miércoles para denunciar malos tratos de parte de los directivos del Hospital Materno Infantil de Celaya, la Secretaría de Salud del Estado le rescindió su contrato por la misma razón: maltrato y prepotencia hacia una paciente a quien se negó a atender, textualmente le dijo que “no le podía echar la mano”.

Villegas Cisneros alegó malos tratos y corrupción y exigió la destitución del director, José Luis Hernández Reguero, esto posterior a que el pasado 30 de marzo, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) rescindió su contrato por actuar de forma prepotente con una mujer embarazada que ingresó con riesgo de parto prematuro.

El doctor le dijo al esposo de la paciente que “no le podía echar la mano” y le recalcó que él realiza el procedimiento quirúrgico que la mujer necesitaba en ese momento, pero en hospitales privados. En varios videos se nota como Villegas Cisneros se niega a realizar el procedimiento quirúrgico y culpa a la mujer por no haber llegado a tiempo al hospital.

El médico le responde al esposo, quien le pide ayuda: “Yo no te echo la mano maestro, ¡entiende yo no echo las manos!, ¡yo no echo manos!… discúlpame yo estoy aquí para cumplir una función, yo a todas las atiendo igual…Te vuelvo a repetir, si ella no acudió desde la mañana que inició con moco y con sangre y acude hasta las seis de la tarde y aparte la atiende un imbécil que no tiene la capacidad para hacer un diagnóstico adecuado y que además los bota…yo no te echo la mano”.

Agregó que él es el único que puede hacer el procedimiento que la mujer necesita pero en ese momento no lo puede porque no tiene acceso al quirófano y además hay otras pacientes en espera. El médico enfatiza en que él sabe qué técnicas y procedimientos se tienen que hacer porque es lo que hace con sus pacientes pero en la práctica privada.

“Ahorita hay que hacer médidas heroicas con ella, yo aquí soy el único que las hace y no se las voy a hacer, no hay espacios para tu bebé, esa es la realidad, yo no te echo la mano…”, dijo el médico.

Villegas repitió en varias ocasiones que el retraso en la atención no había sido su culpa, sino de la paciente y destacó que el bebé de la paciente tendría que nacer por ‘membrana en reloj de arena’, reiterando que él era el único que podía realizarlo y especificando que el Hospital Materno no los realizaba, únicamente en Hospitales particulares o en su consultorio y con sus pacientes.

Ante la negativa del doctor, la paciente pedía a su esposo que se fueran a otro hospital, pero él le decía que no se iban a ir porque “si le pasaba algo, que fuera ahí en el Hospital Materno Infantil”. El esposo de la paciente interpuso una queja a la Secretaria de Salud en la que especifican el trato recibido por parte del médico.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que:

“Ante la manifestación registrada esta mañana por el doctor Adrián Villegas Cisneros, ex colaborador del ISAPEG, en los alrededores del Hospital Materno de Celaya, la Secretaria de Salud informa que no se va a tolerar ningún tipo de maltrato o actitud que vulnere la seguridad de atención e integridad de las pacientes. Tampoco se va a interponer el interés personal ante las políticas y protocolos institucionales”.

“La Secretaría de Salud trabaja de la mano de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato […] se ha emprendido un programa conjunto para erradicar la violencia obstétrica en cualquier conducta, por acción u omisión, o como el trato deshumanizado. En la Secretaría de Salud respetamos los derechos humanos de las mujeres […] No se va a tolerar un trato cruel, inhumano o degradante”, informó en el comunicado.

Cabe destacar que la mujer embarazada y el bebé es que se encuentran bien y estables de salud.

