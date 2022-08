El gobernador pidió a la FGE que agilice las investigaciones y sancione al supuesto médico cubano que defraudó a decenas en Guanajuato

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilice las investigaciones para dar con el paradero del supuesto médico cubano que defraudó a decenas de personas.

Y es que los pacientes que acudían al Centro Contigo Sí (antes Impulso) a quienes les daba un tratamiento que prometía curar casi cualquier padecimiento. El mandatario estatal afirmó que se trató de un caso lamentable porque los Centros Impulso tienen una vocación noble.

No obstante admitió que debe haber un escrutinio más serio por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) en cuanto a las personas que ofertan ahí sus servicios, cursos o actividades y que son pagados por los ciudadanos. Ya que en dichos sitios solo hay el personal básico, como el guardia de seguridad y personal de la dependencia para diversos apoyos.

Médico cubano en Guanajuato

Ya presentaron una denuncia en el MP

El gobernador dijo que tras las quejas hechas por los afectados, la dependencia estatal presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público,“lo que he pedido también puntualmente a la fiscalía, que se agilicen esas investigaciones y que se sancione. Porque no podemos seguir solapando este tipo de actitudes o de actos, que no son solo fraudulentos, sino que ponen en riesgo la vida de la gente…Hay algunas denuncias, son denuncias institucionales y hay que darle seguimiento. Ojalá la fiscalía pronto nos dé respuesta”.

A mediados de julio, Correo informó que una pareja de supuestos doctores de Cuba y Colombia que operaban desde una oficina en el Centro Impulso del municipio de San Felipe y de la comunidad de San Bartolo de Berrios, defraudaron a decenas de personas. Estas pagaban desde 1 mil hasta 20 mil pesos por un tratamiento que según les dijeron podía curar cualquier padecimiento.

Reforzará vigilancia

Por otra parte, el gobernador dijo que ante la presencia de presuntos defraudadores que al parecer circulan en autos con los logotipos de la Secretaría de Salud en Guanajuato Capital, se reforzará la vigilancia en coordinación con las autoridades municipales.

Y es que la semana pasada, la Jurisdicción Sanitaria 1 alertó a la población de que personas a bordo de carros rotulados con el logotipo de dicha dependencia estaban cometiendo fraudes.

Médico cubano en Guanajuato

“Tenemos que rastrearlos. Meterle un poco de inteligencia para poder ubicarlos porque mucha gente está abusando de la confianza de los ciudadanos. Hoy cada vez hay más fraudes telefónicos, que extorsiones telefónicas y nosotros como autoridad irnos actualizando en estos nuevos modus operandi y buscar cómo frenarlos”, sostuvo.

No contratarán médicos cubanos en Guanajuato: Daniel Díaz

El secretario de salud en el estado, Daniel Díaz Martínez, descartó que en Guanajuato se vaya a contratar médicos cubanos, pese al déficit de médicos que existe. El funcionario precisó que se le da prioridad a los especialistas y residentes que son egresados de las instituciones de la entidad.

“Desde el principio que decidimos no adherirnos al INSABI y con nuestro semillero de especialistas aquí con la Universidad de Guanajuato, con la UNAM en este hospital, no ha sido necesario esto. Guanajuato no recibió y no tiene la intención de recibir”, expresó.

Hay déficit de médicos en Guanajuato

Aunque Daniel Díaz respetuoso de los médicos de otras nacionalidades, explicó que al estado llegan galenos de otras entidades, pero nada más. También comentó que 24 mil personas conforman la Secretaría de Salud del Estado. De ellos, solo 7 mil son médicos y 2 mil 500 especialistas.

Médico cubano en Guanajuato

Y reconoció que se requieren más profesionales dedicados a un ramo de la salud. Pero el comportamiento es a nivel nacional. Por lo que aclaró que no es solo una deficiencia de Guanajuato.

“Todo el país en general tiene un indicador de camas de hospital, de médicos, especialistas, por debajo de lo que tienen países de primer mundo. Entonces el sistema de salud se está construyendo, no es que todo esté mal y hay que seguir trabajando…Especialidades que se llaman de tronco común, como medicina interna, cirugía, pediatría.Pero no tienes para todos los turnos no, por eso Guanajuato se ha caracterizado por contratar médicos de otros estados y tienen seguridad laboral”, comentó Díaz Martínez.

Finalmente, resaltó que cada año se gradúan 45 especialistas. Aunque no indicó el número que se requiere para atender la demanda de los pacientes.

