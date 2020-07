Medicamento ruso contra Covid será enviado primero a América Latina

Redacción

México.- Ante la gran demanda de cubrebocas en el mundo, varias empresas y universidades comenzaron a realizar varias propuestas de diseños y destaca una en especial, creada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Según publica la el sitio Xataca México, Miguel Huerta, investigador del ITESO, dio a conocer en su Twitter el proyecto del cubrebocas que están desarrollando y que parece tener un gran potencial.

Por lo que se ve en la imagen, y descripción, la mascarilla es transparente, tiene dos filtros, y sería tan eficiente una N95. Destaca además que este producto es hecho y diseñado en México.

La mascarilla además tiene un diseño ergonómico, por lo que será cómodo de usar, en otro mensaje da a conocer algunos de los bocetos.

En la publicación se menciona además que hay varios proyectos similares en todo el mundo, como el del Instituto Tecnológico de Masachusetts, sin embargo Miguel Huerta destaca que el cubrebocas tiene meses de trabajo y es un modelo que hasta le gana al del MIT.

Aunque no se dieron detalles de su funcionamiento, ya que se informará hasta que esté en fabricación, si destacó que no cualquiera lo podrá construir ya que buscan empresas con ‘sentido social’ y sobre todo no se monopolice su manufactura.

Finalmente destacan que lo más importante de todo es que este producto tendrá un costo de aproximadamente 50 pesos, y podrían usarse botellas de pet recicladas para su construcción.

Con un equipazo, estamos por terminar un proyecto súper fregón: Un cubre bocas que permite ver sonrisas, incluyente (para leer los labios)

Re utilizable de manera indefinida. Sin riesgo de uso inadecuado. Y tan eficiente como un N95. Y lo mejor, hecho y diseñado en México. pic.twitter.com/NARAAKBQLc — Miguel Huerta (@MiguelHta) July 10, 2020

Justo el equipo de diseño @MichelleGa22 @pauramireze tuvo en cuenta la ergonomía. Te comparto algunos de los bocetos de ya hace varias semanas que marcaron la pauta para evitar ese problema pic.twitter.com/cYqvf5qSbf — Miguel Huerta (@MiguelHta) July 11, 2020

Con información de Xataca México

