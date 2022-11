En Jerécuaro aman a Luis Enrique Santander Aguirre, arbitro que se ha ganado el aprecio por su trabajo y su labor de inclusión social

Onofre Lujano Sotelo

Jerécuaro.- Luis Enrique Santander Aguirre, un árbitro que no solo demuestra su calidad dentro del arbitraje en las mejores canchas de México y del mundo, sino que también su lado humano. Con una humildad que le circula por sus venas, lo mismo que estimula a los árbitros “llaneros” incluye a gente con discapacidad. En Jerécuaro le piden la foto, ya que el fresero dejó ‘un buen sabor de boca’ las veces que visitó este municipio para silbar la final de la liga jerecuarense.

Nuevamente uno de los mejores árbitros de la liga MX piso la unidad deportiva municipal de Jerécuaro. Luis Enrique Santander salió a la cancha para conducir la final de este torneo en honor de Héctor Pérez Hernández. Héctor fue un gran futbolista y practicaba el fisiconstructivismo, pero un accidente lo dejó en silla de ruedas. Esta vez el árbitro lo motivó a seguir adelante en sus actividades incluyendo su acondicionamiento físico.

Media en campo de juego

Santander Aguirre, en todo momento accesible con los miles de personas que estaban en el estadio de la unidad deportiva, sonriente y tomándose la foto del recuerdo. La gente lo atiende y admira los jugadores consientes que cada marcación lleva la calidad y aplicación de las reglas.

El fresero no escatima sus conocimientos para que los árbitros principiantes aprendan y se sostengan en sus decisiones arbitrales. El municipio le entregó un reconocimiento a nombre del cabildo.

Dirigente

El presidente de la liga de futbol jerecuarense Rene Morales Valdez, dijo estar agradecido con la presencia del árbitro Luis Enrique Santander. Sobre todo porque el arbitraje es un verdadero problema en la región sobre todo porque en Jerécuaro y Acámbaro los árbitros son un poco veteranos. Ya no hay silbantes jóvenes que les guste el arbitraje .

En Jerécuaro hemos hecho la lucha de capacitarlos trajimos a el ex árbitro German Arredondo, este trabajo es digno donde tienen una remuneración ganan un dinero está bien pero también el arbitraje se tiene que sentir donde los jóvenes deben de ver que esta profesión los pueden llevar al profesionalismo y que los pueden llevar a un mundial el arbitraje es parte del futbol.

Árbitros, parte indispensable en los partidos

Menciona Morales Valdez, que en reuniones y justas agradezco a los árbitros siempre que son la parte fundamental de que los partidos se lleven a cabo y si un árbitro deja plantado un juego el árbitro es indispensable y es muy importante que se desarrolle un partido por eso en la final de esta liga traemos un árbitro profesional para que los silbantes locales vean hasta donde pueden llegar.

Dijo que también los traen porque los árbitros son del pueblo y ya tienen roces con los jugadores. El día de la final ya se conocen jugadores y árbitros y es por tal motivo que buscamos traer a alguien que no conozca a los jugadores y ni al árbitro, para que el partido se lleve a buenos términos. Tanto como fueron nuestras finales con arbitro profesional y ha salido bien todo. Cuidamos a nuestros árbitros de Jerécuaro para que hagan su trabajo de que no tengan miedo a lo que ellos ven porque errores siempre habrá y valoro lo que hacen los árbitros y me inicie como árbitro y con lo que ganaba pague mi licenciatura fue de ahí y gradué, pero hay que prepararse porque un árbitro puede silbar en liga de ascenso y pitar hasta un mundial, ahí tenemos a Codezal, Los Bricio y el Chiquimarco entre otros que media en campo de juego.

