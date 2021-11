El texto que compartió dice:

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista.

No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol, que nada lo enfocaba bien, anocheció y seguí igual, empecé a hacer pruebas y básicamente nada que esté a más de 2 metros de distancia lo puedo ver bien, ni adentro de la celda, ni afuera ¿en qué momento se me deterioró la vista? Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien. No me di cuenta hasta que ya era muy evidente. Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel “me abrió los ojos“ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”, se lee.

Yoseline Hoffman fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara, quien fue víctima de violación cuando esta era menor de edad.