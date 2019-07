«Me acepto sí o sí», dice tras enfermedad en la piel incurable

Paula Andrea sufre de dermatitis atópica grave y publicó en redes fotografías de sus piernas para empoderarse después de decidir que había sufrido lo suficiente

Staff Correo

México.- Paula Andrea, una usuaria de las redes sociales en Colombia, publicó en redes fotografías de sus piernas con marcas de una enfermedad dermatológica para empoderarse: “JÓDETE SOCIEDAD”, escribe, para describir todo lo que ha sufrido.

La colombiana sufre de dermatitis atópica grave, también conocida como eczema, una enfermedad inmunológica que hace que la piel reaccione en erupciones, resequedad y mucha comezón. Esto le causa tener heridas y marcas en la piel, que para muchos no son estéticas o parecen contagiosas, aunque no lo sea.

La enfermedad le causaba ni siquiera soportar la ropa que usaba. Había estado investigando con médicos para curar su padecimiento pero cuando recibió la noticia de que era eczema, una enfermedad incurable, decidió romper con el círculo del sufrimiento.

“He llorado días completos, gastado tiempo y dinero en médicos y medicamentos con la ilusión de sanarme y hacer desaparecer aquello que ven ahí”

Sin embargo, después de explicar cómo la hacía sentir más allá de lo físico, que se había privado de hacer lo que le gustaba o de incluso verse en el espejo -también explicó que otros que sufren la enfermedad “les da asco lo que ven”- dijo que ya estaba cansada. Por esa razón había decidido ignorar a la sociedad, y empezar a aceptar su enfermedad y su piel.

“No soy perfecta y espero jamás serlo, me gusta lo que veo en esta foto y también al espejo, después de mucho tiempo, de un largo tratamiento… Hoy les puedo decir: ¡JÓDETE SOCIEDAD CON TUS ESTEREOTIPOS PERFECTOS! Siiii, estoy enferma. ¿Y qué puedo hacer?”

Muchas personas en las redes sociales opinaron de forma negativa, pero fueron más los halagos y palabras de aliento las que recibió Paula Andrea. Además, muchos otros que sufren de la misma enfermedad compartieron sus experiencias e inseguridades y se unieron al movimiento por amor a la piel que nos tocó.

¿Tú qué opinas?

Jódete sociedad con tus vainas perfectas. ¡TENGO UNA ENFERMEDAD EN LA PIEL! ¿Y QUÉEE? No sé imaginan lo que he sufrido con mi piel, jamás me pongo vestido o falda para salir a la calle porque me muero de la vergüenza. Hoy me dijeron que no tiene cura, así que me aceptó si o sí. pic.twitter.com/iTPAF8HRGG

— PAULA ANDREA (@inmoral_la) 7 de julio de 2019