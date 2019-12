Mbappé podría truncar su sueño de ir a tokio 2020

Mbappé sigue esperando una respuesta definitiva del PSG para conocer en qué competencias podrá participar

Francia.- El 2020 está cargado de eventos deportivos que pondrán a vibrar a los aficionados. Kylian Mbappé, estrella del PSG, tiene la esperanza de poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa del 2020, sueño que podría partirse a la mitad si el París Saint Germain dice lo contrario, pues el francés está a expensas de lo que diga su club para ver si participa en ambos o sólo en uno.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, Mbappé sigue esperando una respuesta definitiva del PSG para conocer en qué competencias podrá participar. No es una sorpresa para nadie que el francés desearía colaborar con Francia para ganar una medalla olímpica y aunque la puerta sigue abierta, una respuesta negativa de su club frenaría todo, según él.

“Por supuesto que quiero ir a Tokio 2020, pero si mi club no quiere que vaya, no iré a la pelea. Respetaré lo que me digan para no tener conflictos. Pronto hablaré de ello con Leonardo y nunca sería a expensas de la Eurocopa”, comentó Mbappé.

Cabe destacar que tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán uno tras otro, hecho que podría mermar el desempeño de Mbappé en caso de participar en los dos por la cantidad de viajes y partidos, por lo que sin duda será uno de sus más grandes retos en caso de jugar en ambos.

Mbappé comentó que si bien no lograra asistir a Tokio 2020, lo intentará en París 2024, cuando reciban la competencia en su país y donde todo sería mucho más fácil, pues estando ‘en casa’ no habría tantas complicaciones como lo hay ahora.

