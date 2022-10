Checo Pérez se quedó fuera del podio en el Gran Premio de Estados Unido, también perdió el segundo lugar en e Mundial de Pilotos

México.- El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez quedó fuera del podio en Estados Unidos. Además, Charles Leclerc le arrebató el segundo lugar en el Mundial de Pilotos, con esa racha llegará al Gran Premio de la Ciudad de México.

Max Verstappen ganó la carrera en Austin, Texas y quedó delante de Lewis Hamilton. Con ello suma su 13 triunfo en 19 carreras, tan solo en lo que va de la temporada de Fórmula 1 en el 2022.

La carrera estuvo llena giros y emociones que hicieron vibrar a los espectadores, pues Verstappen y Hamilton revivieron las justas del año pasado. Cuando levantaron a miles de aficionados del Circuito de las Américas. Pero al final el piloto de los Países Bajos se llevó el primer lugar

Hamilton no pudo competir contra el poder y la potencia de Max Verstappen, tuvo que conformarse con el segundo lugar. El tercer sitio fue para Charles Leclerc, mientras que Checo Pérez se quedó fuera del podio y quedó en el cuarto lugar.

El mexicano arrancó en la novena posición por una sanción a causa del cambio en la combustión interna de su monoplaza. Así el tapatío perdió el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos 2022.

Checo Pérez no estuvo cómodo en la carrera, incluso aunque estuvo en el tercer lugar por varias vueltas, perdió el ritmo y Leclerc tomó la delantera. Lo que le costó al mexicano que en las últimas vueltas ya no pudiera asegurarse un lugar en el podio.

El siguiente fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En esta competencia el piloto tendrá que hacer una gran carrera para quedarse con el segundo de lugar de la temporada, ya que a este 2022 solo le restan 3 carreras.

Red Bull acabó con 8 años de ‘reinado’ de Mercedes y se proclamó como el nuevo campeón del Mundial de Constructores 2022. Lo anterior gracias a los puntos que sumaron Max Verstappen y Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos.

Desde 2012 la escudería austriaca no conseguía el título, aunque todavía faltan tres carreras este año, una en México, otra en Río de Janeiro, Brasil y otra más en Abu Dabi.

En el 2014, con Lewis Hamilton como piloto principal, la escudería alemana, Mercedes comenzó su dominio en la Fórmula 1 y se quedó con 8 títulos de constructores. De estos 7 fueron de Hamilton y Nico Rosberg. En segundo lugar, continúa Ferrari, que todavía tiene la posibilidad de meter a Charles Leclerc en el segundo lugar de la temporada.

