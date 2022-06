“Hay que reconocer para lo que se es bueno”, señaló Mauricio Usabiaga Díaz y refrendó que su salida fue un acuerdo mutuo

Luz Zárate

Celaya .- La salida del celayense Mauricio Usabiaga Díaz de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado se debió a cuestiones políticas. Fue el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien le propuso removerlo al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg), pero no aceptó y prefirió regresar a sus empresas.

Mauricio Usabiaga Díaz dijo que su salida de la Secretaría de Desarrollo Económico fue un acuerdo mutuo entre ambas partes. Aunque el Gobernador le pidió seguir en el gabinete estatal, lo suyo y en lo que tiene experiencia es en los temas de Desarrollo Económico.

El ahora ex funcionario dijo que “hay que reconocer para lo que se es bueno” y en su caso es “más técnico”, y por ello decidió regresar a sus empresas y dedicarse a sus cuestiones familiares.

“El gobernador quería que me quedara a terminar el sexenio en el Iplaneg, en otra área, pero mi expertis no está en eso. Empieza una etapa que no es tan técnica, lo mío es lo técnico. Vienen tiempos difíciles para el que no es político. Entonces obviamente ellos tienen que hacer su trabajo y yo apoyo desde mi trinchera. Hay que saber para qué es bueno y para que no. Yo soy más técnico, me gusta más las cuestiones estructurales”, informó.

Agradece confianza de Diego Sinhue

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga agradeció en todo momento la confianza del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; sobre todo que en los tres años, 8 meses y 7 días que duró al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico se logró afianzar proyectos para Celaya que estaban parados desde hace 17 años y cuya inversión es de más de 700 millones de dólares.

“Lo que nos interesaba mucho era lo técnico, salvaguardar los proyectos de Celaya y del estado, realmente pudimos hacerlo”, señaló. Además, confió que Ramón Alfaro Gómez, nuevo Secretario de Desarrollo Económico, les dé continuidad.

Mauricio Usabiaga Díaz señaló que por ahora no tiene aspiraciones políticas y está enfocado en sus negocios y que sólo participará desde “la política ciudadana y política empresarial”.

“Fue muy buena experiencia la política gubernamental, pero ahorita realmente hay que concentrarse en la empresa y la familia. Vamos a seguir apoyando, pero desde el quehacer político empresarial”, dijo.

CCE le organiza despedida

Este viernes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Celaya y todos los organismos que lo conforman organizaron una comida de despedida para el ahora ex Secretario de Desarrollo Económico.

Asistieron los miembros del Ayuntamiento; directores del gabinete municipal; el presidente, Javier Mendoza Márquez; y representantes de todas las cámaras empresariales y de algunas asociaciones y colegios de profesionistas. Sin embargo, no hubo presencia de funcionarios estatales o alguien en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.

Durante el evento, Juan Yúdico Herrasti, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) e Ismael Pérez Ordaz, presidente de la Asociación del Empresariado Celayense, agradecieron a Mauricio Usabiaga por el empuje que dio al Ferroférico ahora llamado Libramiento Ferroviario; al Distribuidor Celanese; al Puerto Interior 2 y el Hub de la Competitividad. Así como a detonar los diferentes sectores de la economía.

Ambos empresarios destacaron que estos proyectos tenían “atorados” 17 años y le entregaron un reconocimiento por su aportación al desarrollo económico del municipio.

Informa avances de los proyectos celayenses

Durante el evento, Mauricio Usabiaga, informó el avance de cada uno de los proyectos que impulsó desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y pidió a los ciudadanos que estén al pendiente de ellos y presionen para que se terminen.

También agradeció el apoyo de su familia, sus amigos, los empresarios, autoridades municipales y al gobernador Diego Sinhue.

Recordó que en el 2009, con mucho esfuerzo el sector empresarial, logró “traer a Felipe Calderón a Celaya para que pudiera decretar el Ferroférico como un proyecto estratégico nacional”. En ese entonces el Gobierno Federal aportó 2 mil 500 millones de pesos, pero en el momento que el ex presidente salió del gobierno en el 2012, también se abandonó el proyecto.

“Casi estaba abandonado y hoy en día me da mucha satisfacción tenemos más de 700 millones de dólares que se están invirtiendo en Celaya”, dijo.

Explicó que el Ferroférico consiste en 47 kilómetros lineales de vía férrea que servirán para sacar las vías del ferrocarril de la zona urbana de Celaya y que el 20%, lo equivalente a los primeros 11 kilómetros ya están terminados, y ya se le está dando servicio directo a Honda.

“Creo que para finales del 23 se debe de finiquitar todo el Ferroférico de Ferromex, mi reconocimiento para esta empresa que ha apoyado mucho. Y la siguiente semana se va a dar un anuncio, la firma de Kansas City Southern y con eso Kansas ya tiene el 75% de la construcción está finiquitada, le falta el 25%. Esperemos que el Ferroférico del que tanto se ha hablado se termine antes de que salga nuestro Gobernador”, dijo Usabiaga.

Destaca negociaciones

El Distribuidor Vial Celanese lleva un avance del 30% y se debe terminar el primero de mayo del 2023.

También destacó la importancia del Hub de la Competitividad y del Puerto Intermodal o Puerto Interior 2 cuya vocación es logística y detonará la fortaleza económica del estado.

Detalló que el Puerto Interior 2 será logístico y será una coinversión de Gobierno con la iniciativa privada. Dijo que se está en negociaciones con cuatro socios, con quien se está a punto de firmar en junio o julio. Uno de los inversionistas deberá ser un especialista en logística, una desarrolladora, otra que viene siendo el ancla para que dé el volumen crítico y que se pueda desarrollar, y una que genere energía eléctrica.

“La especialidad es logística, necesitamos un socio que conozca muy bien de logística. Necesitamos otro socio que sea el ancla que realmente nos dé el volumen y la masa crítica para poder circular y sea viable el proyecto. El tercero es el que genera energía eléctrica y poder ser auto sustentable y poder surtir a los vecinos, no sólo al Puerto Interior 2, sino también hay plantas muebles muy fuertes como Mabe y Honda, otros parques industriales y el municipio de Celaya y el cuarto que es el desarrollador y el Gobierno del Estado que busca detonar más empleos, más riquezas y generar más ingresos y que no dependamos tanto de la federación”, señaló.

Rechaza riesgos a proyectos tras su salida

Usabiaga dijo que su salida no pone en riesgo que se concreten los proyectos que se están impulsando en Celaya, pues se buscó que quien lo sustituyera, tenga conocimiento de los proyectos y conozca Celaya. Aunque también destacó que depende mucho de los ciudadanos que hagan presión para que se concreten los proyectos locales.

Los empresarios le agradecieron dedicar casi cuatro años al ejercicio gubernamental e impulsar proyectos importantes para Celaya como el Ferroférico, Puerto Intermodal o ahora llamado Puerto Interior 2, el Distribuidor Vial Celanese y el Hub del conocimiento, algunos otros proyectos, el espacio que dejarán las vías.