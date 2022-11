El alcalde Mauricio Trejo dijo que está interesado en competir por algún cargo popular en las próximas elecciones del 2024

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- “No me descarten para el 2024”, así el alcalde Mauricio Trejo Pureco dejó claro su interés por ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la gubernatura de Guanajuato u otro cargo de elección popular.

“Yo sé que el partido se ha pronunciado en ese sentido (mencionar su nombre como posible candidato en el 2024). Hay muchos personajes muy competentes, El Chino (alcalde de San Luis de la Paz) ya dijo que quiere ser candidato a gobernador. Tiene todas las cartas para poder ser un gran candidato. Yo lo que les he dicho a todos es a mí no me den por muerto”, declaró el presidente municipal de San Miguel de Allende.

Mauricio Trejo 2024 Foto: Roberto López

‘Es temprano para hablar de alianzas’

Sobre si ve en ese escenario optaría por una alianza, el primer edil de San Miguel dijo que es muy temprano para hablar de ello; “primero se tienen que arreglar los sentimientos rotos que hay a nivel nacional. También tenemos que ver a dónde conducen los nuevos amores que se están dando a nivel nacional”.

“Ya vimos una primera alianza de votación entre Morena y el PRI y se escucha que se va a recuperar la Alianza por México. Pero lo que le digo a todos los alcaldes es que no se estén preocupando por alianzas, no dependamos de alianzas. Yo gané una plaza muy difícil sin alianzas, con un partido muy debilitado, con una imagen muy golpeada”, comentó.

Mauricio Trejo 2024 Foto: archivo

Trejo Pureco señaló que el tema es hacer una ‘nueva chamba’ para aspirar a otros cargos, “ese sí me quita el sueño, no por preocupación sino por planeación…Se acabaron los tiempos de las marcas que podían candidatear a un burro y el burro ganaba. Hoy los ciudadanos se fijan en el candidato y el que no traiga buen trabajo no van a votar por él. Aunque sea del PAN. Hoy los de Morena no deben preocuparse por alianzas, sino por una buena chamba. Los del PAN ya no ganan por la marca y los del PRI tenemos doble trabajo”.

“Sabemos que en este momento el partido no tiene la intención de voto de los guanajuatenses. Pero, tiene que la intención de participar. Por consecuencia de los buenos gobiernos a nivel local. Aunque lo veo pasando los peores momentos de su historia, no lo veo como negativo porque nos obliga a trabajar más y será un jugador clave en el 2024. Porque la diferencia que hay entre el PAN y Morena ya es menor que lo que representa el PRI en todo el Estado”, finalizó.

