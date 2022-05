Laverne Cox fue la inspiración para la compañía Mattel en la creación de su primera Barbietrans, en a colección ‘Barbie Signature’

Redacción

Estados Unidos.- La famosa actriz trans Laverne Cox fue la inspiración para la compañía Mattel para la creación de su primera Barbie transgénero en apoyo a la lucha de la comunidad LGBTQ.

Te puede interesar: Artista mexicano se hace viral por transformar a Barbie en famosas mexicanas

Dicha muñeca forma parte de la colección Barbie Signature, que celebra a los modelos a seguir, como lo es Laverne Cox, para inspirar un mundo más inclusivo en las próximas generaciones.

Laverne Cox fue la inspiración para la compañía Mattel para la creación de su primera Barbietrans, en a colección ‘Barbie Signature’

Mattel y la actriz presentaron a la primera Barbie transgénero que está diseñada de acuerdo a las características físicas de Laverne, tomando en cuenta el mismo estilo de cabello y color de piel.

Además, la Barbie porta un vestido color vino con corsé y falda de tul más un conjunto plateado que se distingue por su brillo.

¿Quién es Laverne Cox?

Laverne Cox alcanzó la fama mundial con su personaje de Sophia Burset en la serie Orange Is the New Black, que la llevó a convertirse en la primera mujer trans de en ser nominada a un Emmy en la categoría de mejor actriz.

Lee más: Presentan parodia de ‘Barbie antivacunas’; se burla de las teorías conspiranoicas

Barbie lanza su primera muñeca trans inspirada en Laverne Cox

Desde entonces, Laverne Cox ha utilizado su fama para visibilizar a la comunidad trans y a luchar por sus derechos, de ahí que accediera a colaborar directamente en la creación de su Barbie.

Más noticias: