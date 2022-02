Después de 5 años de relación, la pareja se convirtió en el primer matrimonio igualitario en Celaya sin necesidad de amparo, ahora planean la ceremonia religiosa en compañía de sus seres queridos

Luz Zárate

Celaya.-Edson Solís y Luis Torres, se casaron el pasado miércoles por la vía civil sin necesidad de un amparo y se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que pudo contraer matrimonio en Celaya tras el decreto emitido por el gobierno estatal en el que permite el matrimonio igualitario.

Contentos y emocionados por que ya son esposos, platicaron que tienen 5 años de relación y fue en el 2020 que decidieron casarse, incluso estaban preparando un amparo para poder formalizar su relación ante la ley.

Sin embargo por la pandemia de Covid-19 se complicaron sus planes y lo tuvieron que posponer, afortunadamente en diciembre del 2021 la Secretaría de Gobierno pidió al director general del Registro Civil del Estado de Guanajuato que a partir del lunes 20 de ese mes se reconociera el derecho de contraer matrimonio sin discriminación por su preferencia sexual.

Edson de 32 años es abogado y Luis de 39 años, psicólogo clínico, ambos contaron que desde el inicio su relación era formal, pero sí querían formalizarlo ante la ley para hacer valer sus derechos como pareja, por ejemplo tener, seguridad social, pensiones, seguros de accidente, jubilación, entre otras.

Foto: Martín Rodríguez

“Nos conocemos hace 5 años y lo habíamos pensado, pero principios de marzo del 2020 se vino la pandemia y lo tuvimos que postergar. En el 2021 presentamos una solicitud en el Registro Civil, yo sabía que nos iban a negar el derecho, pero necesitaba la negativa por escrito para interponer el amparo, ya estaba todo preparado, pero en diciembre del año pasado se emite este decreto de la autoridad hacia el Registro Civil en donde determina que ya no es necesario presentar el amparo para que se pueda acceder al derecho del matrimonio. No fue nada complicado, fue de lo más sencillo. Como cualquier otra pareja vas con los requisitos, pides la solicitud, pagas y listo”, explicó Edson Solís.

Edson mencionó que, aunque Guanajuato es un estado conservador y fue de los últimos en permitir el matrimonio igualitario, ellos decidieron esperar porque que querían casarse en su ciudad, con sus amigos, en donde “pagan sus impuestos” y realizan su vida cotidiana.“¿Por qué no hacerlo aquí en el municipio?, aquí donde vivimos, donde pagamos nuestros impuestos, aquí está nuestra familia, aquí están nuestros amigos”, mencionó Luis.

Luis platicó que, aunque en el Registro Civil de la calle Pípila, todos fueron muy amables, respetuosos y fue un trámite muy sencillo y fácil, sí hubo algunas personas que acudían a las oficinas a realizar alguna diligencia y los veían con extrañeza.

Fotos: Martín Rodríguez 1 de 5

“Lo que les hemos dicho a muchas personas es que si no están de acuerdo con este tipo de matrimonio está bien, no les estamos exigiendo que lo hagan, simplemente que lo respeten, así como nosotros respetamos que puedan decidir tener o no una familia, que puedan decidir trabajar, ejercer lo que necesiten. Somos ciudadanos, somos seres humanos antes que cualquier género, cualquier color, cualquier tipo de raza, preferencia u orientación, somos seres humanos”, expresó.

A mediano o largo plazo, la pareja analiza la posibilidad de adoptar, tal como ya lo hizo una pareja de León o como ha ocurrido en otras partes del país. Por ahora ya preparan su ceremonia religiosa que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo por la iglesia católica anglicana, en un salón privado y donde estarán rodeados de sus familiares y amigos.

“El padre que nos va a casar ya lo ha hecho con dos chicas en Michoacán. Los anglicanos sí permiten el matrimonio desde la parte religiosa y es lo que sigue para nosotros el siguiente mes, va a ser el cinco de marzo en Celaya en un jardín privado. Simplemente es ejercer nuestros derechos”, platicó Luis.

Foto: Martín Rodríguez

Edson y Luis platicaron que el matrimonio igualitario es un trámite sencillo y rápido y exhortaron a otras parejas que quieren formalizar su relación que se animen a ejercer sus derechos como ciudadanos mexicanos.

“Con esto esperamos, que esta información, y que nosotros seamos el ejemplo de que lo puedes hacer, que ya puedes hacer valer tus derechos como ciudadanos mexicanos. Miedo siempre vamos a tener porque es parte del ser humano, pero si lo hacemos con amor, si lo hacemos con decisión, si lo hacemos bien plantados y decimos sí lo vamos a hacer y estas son las responsabilidades, las obligaciones, los derechos que voy a adquirir con ellos, ¡adelante!. Creo que esto va a ser un parteaguas para muchas parejas en Celaya que estaban pensando casarse, pero que muchos no lo hacían porque un amparo es caro o por varios motivos, ahora con este decreto es fácil y es el mismo procedimiento que sigue una pareja heterosexual”, indicó Luis.

