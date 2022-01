MATRIMONIO IGUALITARIO: PRAGMATISMO Y TRADICIONALISMO

DOS FRENTES. Mientras la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo informa que ya se registró en el estado el primer matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de amparo, el diputado federal Jorge Espadas Galván pide al congreso de Guanajuato no entrar a la discusión de este tema porque -según su dicho- está en puerta el debate nacional en el Congreso Federal de Leyes sobre los Derechos Humanos.

QUE TODAVÍA NO. No son excluyentes las posturas porque el legislador no manifiesta su rechazo al matrimonio igualitario, pero sí solicita al legislativo local que domina su partido, no adelantarse y aguantar un poco más.

EN SU MERO MOLE. Algo que debe caer de perlas a los azules, como la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá a quien no le corre absolutamente ninguna prisa para abordar ese tema que -si nos instalamos en la pragmatismo y la lógica- debe ir para adelante para que el PAN-Gobierno se ponga al día como otros estados, en la legislación de la materia.

LAS RAZONES DEL DIPUTADO. Espadas Galván dice que si en Guanajuato se legisla en la materia, hay riesgo de que la legislación federal modifique y corrija lo que se haga en lo local pues incluso puede haber criterios de la corte que podrían quedar desfasados.

LA APERTURA EN ESTA ESQUINA. Habría que conocer a fondo qué es lo que quedaría desfasado o rebasado. Porque al final, hoy lo que se le pide a ese PAN anquilosado en un pasado que reniega de derechos fundamentales de las personas es, simplemente, que tenga un gesto de apertura como el que tuvo ya el Poder Ejecutivo para emitir una circular a oficialías del Registro Civil: casar a personas del mismo sexo que lo soliciten sin necesidad de amparo.

UN GUIÑO DE PRAGMATISMO. Supongamos que la legislación federal absorba y rebase lo que se legisle aquí. En todo caso, el PAN Guanajuato podría presumir que al menos se puso al día en esa materia.

SIN AMBAGES. Pero eso solo parece interesarle hoy al Poder Ejecutivo que busca quitar esa imagen de un partido que vive en el siglo pasado con ciertas ideas y se resiste a aceptar realidades que incluso algunos de sus militantes viven.

A FINAL DE CUENTAS. Si el Congreso estatal de Guanajuato admite la propuesta del diputado Espadas, optaría por la salida que aplaudirían los duros en un partido que se siguen imponiendo con el argumento de que, si los ciudadanos votaron mayoritariamente por ellos en la pasada elección, están de acuerdo con todo los que ellos plantean.

LA DEL ESTRIBO…

Y bueno, el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares arrancó la semana con ganas de echar maromas declarativas para defender lo indefendible en el tema de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos que tardó en reconocer públicamente su contagio de covid-19 la semana anterior.

El líder panista prefirió destacar que la presidenta municipal fue una de las primeras en cumplir con su obligación de presentar su Plan de Gobierno en tiempo récord.

Es cuando los azules se quedan en la incongruencia pues critican con razón la proclividad del presidente Andrés Manuel López a prender la mecha con posturas lejanas a la ciencia y a la lógica. Tan sencillo que sería reconocer que la sensatez que se pide a uno, debe aplicar para todos. Pero no. El chiste es defender a capa y espada a los de casa.

PAN: EL DEDAZO QUE NO FUE

Es una anécdota digna de presumir para el susodicho, porque hoy en el PAN nadie puede jactarse que se sobrepone a un dedazo. Aunque hay algunos ejemplos de decisiones que se toman en Guanajuato que son revocadas en las altas esferas panistas.

Hace un año, el salmantino Justino Arriaga echaba a andar la rebelión a la decisión del comité estatal que encabezaba Román Cifuentes a favor de Agustín Robles, exjefe del Distrito de Riego de Salamanca, a quien los mandones del blanquiazul en Guanajuato querían como candidato en el distrito VIII en donde el exalcalde había levantado la mano para la reelección.

Ese día se registraba en el búnker nacional del PAN, Robles, quien no tenía militancia panista, pero sí antecedentes en el PRI lo cual acicateaba los argumentos de Arriaga frente al Consejo Nacional del PAN que tendría la decisión final.

El diagnóstico que hacían los líderes panistas en Guanajuato era que a nadie en su sano juicio -que no sea beneficiario de un dedazo- se le iba a ocurrir protestar, patalear y, en un caso extremo, renunciar al PAN.

Ricardo Sheffield había sido el único azul que se había fajado para protestar una decisión cupular aunque él buscaba la candidatura a alcalde de León cuya determinación competía al Comité Estatal. Sheffield elevó su protesta de tono y terminó en Morena.

El exalcalde de Salamanca originalmente mostró su inconformidad cuando se decidió que no habría ninguna alianza con PRI y PRD en el estado, a sabiendas de que el distrito VIII que él buscaba, no iba a tener coalición.

Al final, se logró doblegar la convicción de quienes, en el blanquiazul, creían que podían ganar solos todo el estado. Luego que se dijo que sí habría alianza PRIAN-PRD, los jerarcas azules ya tenían definido al externo.

Ese distrito lo había ganado con unos cuantos votos Justino Arriaga en 2018. El PAN, no gobernaba ni en Juventino Rosas, ni en Villagrán ni en Salamanca, municipios que integraban ese distrito.

Al final, Justino argumentó que tenía derechos adquiridos porque ya era diputado y también porque la decisión dependía del Comité Ejecutivo Nacional.

Ya había un antecedente. Tres años antes, por decisión de Ricardo Anaya, Luis Alberto Villarreal tuvo que declinar su intención de ser diputado federal porque el entonces candidato presidencial no lo quería en su elenco.

Ricardo Villarreal tuvo que sacrificarse y ceder la candidatura a reelegirse en San Miguel de Allende para irse a buscar una posición a San Lázaro.

En 2021, Arriaga se rebeló y sabía que la decisión no dependía del Comité Estatal, porque en ese escenario la pierde. La jugó y ganó. Tumbó el dedazo y ganó la elección.

EL REPLIEGUE DEL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

De acuerdo al secretario de Educación del estado, Jorge Hernández Meza, tras la primera semana en la que se confirmó el regreso a clases presenciales -aunque se dejó la última palabra a maestros y padres de familia de cada plante- 40 % del total de la matrícula se mantienen en lo dicho y el porcentaje restante ya regresó a la modalidad virtual.

Desde otro frente, el infectólogo Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, advierte que sí hay un importante grado de incongruencia de las autoridades cuando, por un lado, las actividades presenciales en escuelas van a la baja mientras que las de entretenimiento se incrementan.

Tenemos un caso concreto. En varias instituciones públicas y privadas de educación superior se ha determinado posponer el regreso a las actividades presenciales. El dato es de llamar la atención porque los adolescentes a partir de 15 años ya están vacunados.

Eso establece una diferencia importante con los menores de esta edad que no han sido vacunados todavía. La reflexión del doctor Mosqueda es que tenemos aulas cerradas a la presencia de jóvenes que, en cambio, sí pueden asistir a un antro a beber y divertirse.

Y también, niños que no van a la escuela y reciben clases virtuales, pero sí van a la Feria de León o a centros comerciales o conviven con sus compañeros y amigos de la edad.

Va de nuevo. En el balance global, la educación sigue perdiendo esta batalla ante el entretenimiento y el rescate de la economía.

Hemos visto también en redes sociales una cantidad importante de imágenes de personas en los recintos cerrados de la Feria, sin cubrebocas, disfrutando de los espectáculos musicales. Algo que tampoco sorprende, pero que debe destacarse como una de las grandes incongruencias del momento.

Los adultos avanzan en el desafío a las condiciones de seguridad, mientras sus hijos se ven obligados a replegarse en una actividad esencial como la educación. El Semáforo Verde se termina el próximo domingo y entraremos a un Amarillo, vaya usted saber en qué tonalidad.

Y no es que se cuestione aquí el rescate y el apoyo de la economía sino el nuevo nocaut a la actividad educativa.