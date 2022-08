La disminución puede palparse desde 2016, cuando las personas interesadas en el matrimonio en Guanajuato han sido cada vez menos

Óscar Jiménez

León.- El interés por contraer nupcias en los registros civiles de Guanajuato ha venido en picada en los últimos años.

No se trata de un efecto derivado de la pandemia de covid-19, ya que dicha tendencia en el matrimonio en Guanajuato se manifestaba ya desde años anteriores.

Según una solicitud de acceso a la información realizada por Correo mediante los registros de las oficialías del Registro Civil en Guanajuato, la disminución puede palparse desde 2016, cuando las personas interesadas en el matrimonio en Guanajuato han sido cada vez menos.

Justo ese año se alcanzó un ‘pico’ con casi 34 mil matrimonios registrados ante el Registro Civil. De ellos, 8 mil 455 se consumaron en la ciudad de León, así como 3 mil 242 en Irapuato, 2 mil 598 en Celaya y mil 569 en Salamanca.

Esa fue la última vez que se notó un incremento en la estadística de parejas que unieron su vida frente a un juez.

Al año siguiente, fueron 32 mil 374 parejas las que se casaron en el estado: 8 mil 133 en León, 3 mil 073 en Irapuato, 2 mil 513 en Celaya y mil 408 en Salamanca, todos con una disminución en comparación con el año anterior.

Divorcio ahora es más factible

Para el abogado especialista en temas familiares, Baruck Sánchez, ha observado de cerca este fenómeno decreciente.

“Más que el aspecto legal en cuanto a trámites, me parece que puede conllevar otras situaciones como el aspecto económico. Además, hoy en día es mucho más sencillo divorciarse porque, inclusive, por derechos humanos, existe esa libertad de no obligar a nadie a permanecer con otra persona”.

Sólo es necesario presentar una serie de documentos para efectuar el denominado ‘asentamiento de matrimonio civil’, como acta de nacimiento, INE, así como exámenes médicos y clínicos previo a presentarse a la oficialía que les corresponde.

Actualmente, el costo por esta ejecución es de 412 pesos en la oficialía, pero fuera de ésta, se eleva a los 3 mil 774 pesos.

“Realmente casarse no es complicado en cuanto a los procesos, pero divorciarse ya tampoco lo es mientras exista ese acuerdo”, explicó Baruck Sánchez.

Francisco y Juliet no descartan casarse

Las jóvenes parejas aseguran que actualmente el amor vive una fragilidad afectiva, que en cualquier momento puede terminar, así como comenzó.

Francisco Gómez y Juliet tienen 30 años de edad, tienen nueve años de novios y hace seis meses decidieron vivir en unión libre.

Ambos abandonaron el seno familiar para vivir lo que llaman una ‘experiencia’, se cambiaron a una vivienda que rentan en 3 mil 500 pesos en la zona sur de la ciudad, donde poco a poco se han ido adaptando.

Matrimonio, un ‘invento social’

Para ella, el matrimonio es un sueño que algún día quiere consolidar, pero él no cree en el matrimonio. Es un ‘invento’ social que no es necesario cuando hay amor, afirma.

Ambos reconocen que es un reto y están conscientes que en cualquier momento se puede esfumar, pues ya no es como antes, no hay nada que aguantar o justificar.

Francisco sonríe mientras reconoce que quizás algún día seda al matrimonio por darle gusto a ella, pero en este momento no. Es el periodo de prueba y ambos la tienen que pasar.

Mientras tanto las puertas de los hogares de cada uno están abiertas para volverlos a recibir, con ellos no hay nada escrito y quizás coinciden esa sea la sensación que les permite aún sentirse libres.

“Lo del matrimonio yo lo veo como encajar en la sociedad. Es como decirles que estoy comprometida con ella. Para mí esto es mejor, porque es un pacto que sólo hiciste con ella y al final se tiene que respetar”, mencionó.

Han sido seis meses de prueba, pero Francisco asegura que hace pueden estar toda una vida, sin necesidad de matrimonio, porque en tiempos de fragilidad afectiva, uno de los mandamientos es no presionar, explicó.

Casarse ya no es una prioridad

Casarse ya no es una prioridad entre las nuevas generaciones que ven más fácil vivir con su pareja. Algunos de ellos desde muy jóvenes y orillados por la ilusión de vivir como adultos siendo apenas unos niños y con el paso de los años, ya no ven importante unirse legalmente y prefieren invertir el dinero de una fiesta en su casa o viajar.

Así pasó con Fernando y Daniela quiénes llevan viviendo juntos desde hace 17 años, cuando tenía casi contaban con apenas 17 años de edad y la espera de un bebé los orilló a enfrentar la vida ellos dos solos.

“No fue una decisión de casarnos o no casarnos. Realmente fue muy jóvenes, tomamos la decisión y fue así muy rápido y no fue como para casarnos. Ahora que sí por cosas del destino mi esposa estaba embarazada y nos tuvimos que junar y echarle ganas en pareja y salir adelante”, compartió Fernando.

Con el paso de los años, casarse ya no fue su prioridad, pues con dos hijos qué cuidar, su vida se enfocó a cuidar de los pequeños que ahora ya son adolescentes.

Invertir, una mejor opción

Aunque unir sus vidas sí forma parte de sus deseos, saben que no es una prioridad y prefieren invertir ese dinero en cosas para el hogar y para sus hijos, ya que el tener una boda no lo consideran necesario. Para ellos, la única diferencia es tener un papel que diga que sí están casados, pero no descartaron que existen sus desventajas.

“A lo mejor para algunos trámites si es más ágil con un papel que te ampare, pues si no tienes que ir de un lado a otro y sacar una carta para que diga que estás en unión libre con fulana y que sí son tus hijos. Es un poco complicado hacer trámites, pero las responsabilidades siguen siendo las mismas”, comentó Fernando.

Y es que casarse, dijo es parte de las creencias que se tienen en la familia por cuestiones religiosas y legales, pero por el momento no lo harán por los gastos que tienen que son complicados.

Además, la idea de una boda, un vestido grande consideró Daniela que ya no es el sueño de todas las mujeres, como lo ve con su hija que claramente le ha dicho que no se quiere casar y que ese dinero lo usaría mejor para invertirlo en viajes, en una casa o un automóvil, pero en una boda ya no.

