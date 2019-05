Matar chismosos y no encariñarse con los compañeros, ‘reglas de oro’ del ‘Mencho’

Un exmiembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación reveló en entrevista para una televisora el entrenamiento que recibió antes de unirse a este grupo delictivo; entre ellas, indicaciones específicas de la cabecilla

Redacción

México.- Además de crueles entrenamientos físicos, aquellos que quieren unirse a las filas del Cártel de Jalisco Nueva Generación reciben indicaciones específicas de la cabecilla del grupo delictivo Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Francisco, un exsicario de este cártel reveló a Telemundo que antes de unirse, reciben entrenamientos físicos en un campamento ubicado en Talpa de Allende en Jalisco; dijo que conforme va pasando el tiempo, las pruebas se van volviendo intolerables.

Además de ello, tienen un estricto reglamento que deben cumplir al pie de la letra; entre los mandatos está ‘Matar a los chismosos’ y ‘No encariñarse con los compañeros’.

Así como no beber alcohol ni consumir drogas, decir siempre la verdad, no mostrar sus armas en público, no matar sin orden del jefe y no reclutar mujeres y niños menores de 12 años.

Quienes se encargan de que estas ‘reglas de oro’ sean cumplidas son exmilitares que han declinado en su labor; pero no solo de México, sino también extranjeros, pues el Departamento de Defensa no da seguimiento a las actividades de los exelementos.

“El alto mando se había comprado a marinos de un grupo de élite. Hay navys de los Estados Unidos, hay fuerzas Delta, hay de todo ahí”.

Sin embargo, un excomandante de policía mexicana aseguró que a veces los adiestradores son exoficiales que permanecieron en las fuerzas de seguridad, y que en algunas ocasiones, siguen activos.

Cuando el entrenamiento finaliza, les hacen una ‘graduación’ en donde les regresan sus teléfonos celulares y les piden que ‘no cometan pendejadas’. Francisco cuenta que llegaron a Talpa donde había meseros, grupos norteños, whisky etiqueta azul, camarones, carne, quesadillas y 20 prostitutas ya pagadas.

Este grupo delictivo opera ya en al menos 22 estados del país, según cifras de la DEA, Policía Federal y de la Procuraduría General de la República.