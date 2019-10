Matan a cuatro en tiroteo en bar de Nueva York

Tres personas resultaron lesionadas en la balacera ocurrida en un bar ubicado en el distrito de Brooklyn

Nueva York.- Cuatro personas asesinadas y tres heridas fue el resultado de un ataque armado en un club de Brooklyn.

Hasta ahora las autoridades no han identificado al sospechoso, ni han podido esclarecer las causas del suceso que ocurrió a las 7:00 de la mañana, hora local.

De acuerdo con el diario The New York Times, la Policía interroga a dos personas pero hasta ahora no se tiene ningún detenido.

