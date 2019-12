Mata a tiros a una perrita de diez meses porque hurgaba su basura

El dueño de este cachorro recibió una carta en la que se explicaba a detalle cómo habían matado a su mascota solo porque no tenía correa

Mississippi.- Un hombre de este lado de Estados Unidos de pronto un día obtuvo una pequeña nota en la que se le informaba que su pequeña mascota había sido asesinada debido a que no tenía correa.

La nota decía textualmente: “Lamento informarle que su perra murió baleada la noche del sábado cuando escarbaba en mi basura. No sufrió y no me dio placer matarla. Hay una ley de uso de correa en el condado que debería acatar para que no tenga que volver a matar a más de sus mascotas”.

Esto lo consternó demasiado, llevaba días buscando a su perra loba que apenas tenía 10 meses de edad. Este mensaje venía junto con el collar de Nymeria, quien tenía una gran todo junto con la dirección y teléfono del propietario.

Para Chad Stricker su amigo canino no se merecía esto, explica que le dieron náuseas nada más leer tal cosa.

La gerente del albergue Pearl River County SPCA comenta que esta no es la primer vez que sucede algo así pues muchos sujetos se agarran de esta ley que te dice que tu mascota debe tener correa, para asesinar a otros animales.

