La mayoría de las mascotas abandonadas en León no reciben una segunda oportunidad, ni encuentran un hogar, quedan condenadas a morir

Jazmín Castro

León.- En los primeros cuatro meses de este año el Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) recibió por entrega voluntaria y capturas 2 mil 221 perros y gatos. Sin embargo, solo 530 tuvieron una segunda oportunidad, el resto murió sin encontrar un nuevo hogar.

En total, por la falta de espacio, en el centro sacrificaron a 3 mil 304, porque se sumaron otros animales que tenían rezagados

Tan solo de enero hasta abril de este año, el CCBA recibió de manera voluntaria mil 425 canes y gatos, de los cuales, sacrificaron al 63% porque no se les encontró un hogar.

Datos compartidos por la Unión de Rescatistas Independientes (URI) y su presidenta Elizabeth Chacón, mostraron que en ese periodo solo hubo 530 adopciones.

Puedes leer: Aumenta abandono de mascotas en León, denuncia Fundación Animare

Se disparan sacrificios

Fotos: Especiales

La rescatista agregó que en esta administración se ha disparado el número de sacrificios porque meses como febrero y marzo rebasaron los mil animales muertos.

Por ello, puntualizó que el anuncio de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos de destinar 11 millones 200 mil pesos para concientizar a la población; así como equipar al CCBA para atenciones de reportes y tratamiento; es romantizar el tema de la proliferación desmedida de canes, así como su abandono. Dijo que se requiere más que eso para disminuir el crecimiento de las manadas.

“Es que no se habla del aumento de sacrificios, y tampoco se habla de la entrega voluntaria de los dueños que fue desproporcionalmente. Por eso no se puede hablar de una tenencia responsable (…) desde el momento que están recibiendo un animal (CCBA) no les están diciendo qué pasa con ese animal. No hay una plática de concientización hacía el dueño para que ya no adquiera mascotas”, explicó.

Se requiere campaña masiva de esterilización

Fotos: Especiales

Por otro lado, en la vía pública mencionó que se requiere una campaña masiva de esterilización porque existen colonias donde las enfermedades en los lomitos son notorias. “Es que en algunos casos los van a tratar una vez, ¿pero el día de mañana quién?, pues no tienen dueños interesados en el bienestar del animal. Y al no atacarse el problema de raíz solo será dinero tirado a la basura”, indicó.

El año pasado hubo más de 7 mil sacrificios, mientras que las adopciones reportadas apenas alcanzaron los mil 120 casos. Además, los dueños de más de 4 mil animales los entregaron pues ya no pudieron o quisieron tenerlos.

Puedes leer: Aprueban en León más de 11 mdp para fomentar responsabilidad con mascotas

Presupuesto para atención animal

La dirección general de Salud municipal anunció el lunes un recurso de 11 millones 200 mil pesos para fomentar la tenencia responsable de mascotas. Con esta, además de las esterilizaciones buscarán atender la epidemia de sarna detectada en perros callejeros, y también fortalecer el área de verificación para reportes de maltrato.

Además, el doctor García Caratachea anunció que en la parte de verificaciones por maltrato animal, aumentaron la capacidad operativa del Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA). Añadieron seis inspectores certificados como médicos veterinarios, así como dos abogados para preparar las eventuales denuncias penales, si estas son procedentes.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos invitó a la ciudadanía a inscribirse en las capacitaciones para conocer la Ley de Maltrato Animal y los supuestos que se pueden denunciar, para hacer denuncias de manera responsable. Dijo que gran parte de los reportes que atiende el CCBA en realidad son conflictos vecinales, de animales en mal estado físico acogidos por rescatistas independientes, que se encuentran en proceso de recuperación.

Te puede interesar:

LC