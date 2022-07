Comienzan a circular de un mes a la fecha, encuestas de todos tamaños, colores y extracciones sobre las intenciones de voto por partido en Guanajuato en la elección de la gubernatura y del posicionamiento de los protagonistas de esta contienda o de los que suenan por partido.Y es el momento en que podremos tomar a los números con mucha más reserva de la acostumbrada y más el posicionamiento de algunos personajes. Hasta podemos divertirnos y especular sin culpa.

Diría Juan Carlos Romero Hicks, hay que distinguir entre las encuestas y las apuestas. Hay sondeos que son pagados por alguno o alguna de las interesadas. O que son hechos hasta para fastidiar a alguno de los contendientes.

Pero sí podemos comenzar a establecer -a partir de las coincidencias- algunos elementos de análisis que nos servirán para cuestionar qué tipo de decisiones tomarán los principales contendientes.

En el caso del PAN por ejemplo, una de las mejor posicionadas por el nivel de conocimiento que tiene es la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos quien no oculta en su estilo, en su agenda y en sus pláticas en corto que le gustaría ser la abanderada de su partido y romper ese viejo estigma que tienen quienes han sido alcaldes o alcaldesas de León en el trienio previo a la elección por la gubernatura, de que no pueden llegar por gobernar una ciudad tan conflictiva y compleja como León.

Con Gutiérrez Campos por ejemplo, hay varios frentes por analizar; el más importante, la percepción de su relación cercana con el dirigente nacional Marko Cortés a quien le corresponde la decisión del género que tendrá cada una de las nueve candidaturas que habrá en juego en 2024.¿Qué dirá el gran elector del PAN guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez si el conocimiento de Gutiérrez Campos crece en las encuestas y sus opiniones positivas la colocan como una buena carta?

Y aquí tenemos que detenernos en un dato que arrojan algunas encuestas y que los panistas se resisten a creer: que la intención de voto por partido ha acortado las distancias entre los azules y Morena al grado de que la diferencia es de un dígito.

En otras palabras, que no hay garantía de triunfo y que el PAN tendría que deshacerse de una de las máximas de su soberbia que dice que “no importa si es Chano o Juana; con cualquiera ganamos”.

Y eso pega en la línea de flotación del proyecto dieguista. Pareciera que el delfín de Diego Sinhue es el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo, pero si en realidad la brecha entre Morena y PAN se ha reducido, entonces el mandatario estatal debe tomarse más en serio eso de postular a un personaje a quien le cuesta crecer en reconocimiento entre el electorado.

Oviedo Herrera no aparece en ninguna encuesta de las que ha salido hasta el momento como el mejor posicionado entre aspirantes y suspirantes azules. ¿Todo está fríamente calculado o de plano no prende el delfín?

Otra hipótesis que se maneja es que Diego Sinhue encarriló como suspirante y le da juego a su secretaria de Gobierno, Libia Dennise García porque en principio no le convence Alejandra Gutiérrez. Además, un eventual dedazo por la alcaldesa podría representar la percepción de que es el primero de los últimos tres gobernadores que no impone al candidato de su partido.

Por eso Diego Sinhue abre la baraja. Podríamos decir que le importa generar la percepción de que todo lo tiene bajo control y que cualquier decisión, incluyendo que no sea Jesús Oviedo el ungido, tiene su bendición y no su simple resignación.

Por eso, ahí siguen en la batalla Luis Ernesto Ayala, Daniel Díaz y Erandi Bermúdez quien es el gallo -dicen- de Miguel Márquez.

Y en Morena, el punto será cómo es que le van a decir “no” a Ricardo Sheffield siendo el personaje más conocido, aunque también el de más negativos.

Y ver si los dueños de Morena mantienen su intención de ir con Ernesto Prieto papá, pese a que no parece el más afortunado para convencer a los nuevos electores. No vaya a ser que su hijo César sea la revelación y decida lanzarse con el apoyo de los mandones.

Y también revisar si le van a recompensar a Antares Vázquez, quien en realidad en 2018 se sacó la lotería al entregar su candidatura al propio Sheffield y ganar un escaño en el Senado. ¿Se la merece en automático por su sacrificio en 2018 o acaso ‘Malú’ Micher -que dice que no quiere- tendrá que ser la sacrificada?

Mauricio Hernández Núñez saldrá de su bajo perfil y se lanzará a la conquista de la candidatura y un mayor posicionamiento, aunque parezca demasiado tarde.

Nos falta la chiquillada de PRI, Verde y MC. Ya habrá oportunidad.

Lee también: Anuncian proceso electoral para renovar la dirigencia estatal de Morena en Guanajuato

LAS NUEVAS CARAS DE LA VIOLENCIA EN GUANAJUATO

Ya lo hemos comentado en otros momentos en este espacio. El tradicional recuento de los homicidios dolosos en Guanajuato ya no puede ser el único referente para medir el impacto de la violencia en la entidad.

Es evidente que bajo ese parámetro, Guanajuato está revirtiendo el problema y la estrategia funciona. Pero ojo, eso puede ser un espejismo cuando nos encontramos con hechos como los de Irapuato hace unos días, cuando un grupo criminal (cualquiera que sea su nombre) asume la responsabilidad de la detonación de una granada ante la incursión de elementos de seguridad frente al reporte del hallazgo de un cuerpo desmembrado.

Los medios han reseñado en los últimos tiempos menos homicidios, pero más acciones de la delincuencia organizada que antes no eran habituales. Ataques en los que no se respetan mujeres ni niños que desmienten aquella vieja máxima de que “se matan entre ellos”. Masacres que involucran a personas que no forman parte de los grupos criminales y, por supuesto, el aumento de ataques a policías y elementos de seguridad que ponen a Guanajuato en el ojo del huracán.

Porque ojo, hablar simplemente de la baja de homicidios como estrategia para combatir a la delincuencia ya no puede ser el único referente cuando ante la mirada de los medios internacionales, Guanajuato sigue siendo el escenario de nuevos métodos y prácticas de la delincuencia.

Es evidente que hay una buena coordinación según lo dicho por autoridades federales y estatales, pero la pacificación pasa por otros filtros que hoy no parecen apuntar al logro de su objetivo. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presume hace meses menos homicidios.

Pero ya sabemos que eso no es suficiente y menos cuando sabemos que en realidad estamos en los niveles de 2019 cuando este gobierno posicionaba ‘Golpe de timón’. Guanajuato sigue siendo “nota” fuera de sus fronteras y no precisamente porque avance en una estrategia exitosa. Eso solo habita en el discurso del oficialismo azul.

Domingo electoral para Morena que presume su democracia interna cuando se trata de lo más caótico y desordenado que puede hacer un partido hoy en México.

La batalla de grupos domina el escenario y el pronóstico es que esa guerra intestina terminará en los tribunales electorales, como muchas pugnas en este partido. Cualquier cosa en sentido contrario, será sorpresa.

A TRES AÑOS DE BEATRIZ MANRIQUE, FUNCIONARIA DE UN GOBIERNO MORENISTA

l Partido Verde a nivel nacional estará, rumbo a 2024, frente a una cita adicional como el partido acomodaticio que ha sido desde principios de este siglo y que está a merced del mejor postor.

El Verde en Guanajuato vivirá una coyuntura particular porque, acostumbrado como había estado a mostrar algo más de la dignidad que ha exhibido a nivel nacional, ahora parece que no le queda de otra que seguir la misma ruta de su partido en lo nacional; aliarse con Morena hasta sus últimas consecuencias pese a sus resistencias locales.

En efecto y quizá no porque así lo quiera. Está claro que el Verde ha trazado en Guanajuato su propia estrategia en el Congreso local aún cuando solo tiene dos diputados, pero a la hora de las coaliciones, le será muy difícil zafarse de un acuerdo con Morena.

Y esto es básicamente por un tema de percepción. En 2021, su votación cayó respecto a las expectativas que tenía -e incluso frente al discurso que alguna vez abanderó el tucán- en el sentido de que Morena crecía artificialmente en sus votos y que era un globo que reventaría tarde o temprano.

Y resulta que el partido que se desinfló fue el suyo, al grado de que perdió espacios y fue desplazado en la votación municipal por Movimiento Ciudadano.

Hace tres años, la entonces diputada federal con licencia Beatriz Manrique era confirmada como nueva secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno de Miguel Barbosa en Puebla.

‘Bety’ (como se le conoce en el estado), lideresa moral de este partido en Guanajuato, iba a despachar en una entidad de la que no es originaria; colaborar para un partido al que durante toda la campaña electoral denostó y minimizó; formar parte del equipo de gobierno de un personaje como Miguel Barbosa, que varios encasillan como uno más de la legión de impresentables morenistas.

Beatriz Manrique fue en Guanajuato una férrea opositora del panismo, siempre distante del entreguismo de varios priistas y en su momento en el Congreso local como la referencia de contrapeso frente al PAN ante el bajísimo perfil de los priistas en la antepasada legislatura.

Ella aseguraba que no había nada indigno en aceptar el encargo. Que se sentía capacitada para ejercerlo, que no se sentía menos por su inexperiencia en cargos ejecutivos y menos por su desconocimiento de Puebla.

Que no empeñaba el futuro del Partido Verde en Guanajuato. Es decir, que no amarró alianza con Morena ni le entregaba candidaturas para 2021 a cambio de su nombramiento.

Pero rumbo a 2024 será diferente. Con elección presidencial y para gobernador de por medio, pero sobre todo, con la enorme dificultad que representa para el Verde separar la percepción del electorado de que no es lo mismo que Morena en Guanajuato.

“La gama de violencias del crimen organizado en México parece no tener fin. Durante los últimos años las tácticas habían alcanzado cotas más propias de una guerra regular como la colocación de minas antipersona o drones armados con bombas. El último episodio de la sofisticación de métodos criminales supera un nuevo límite y ha llegado esta semana desde Guanajuato”.

El País (Nota publicada el 30 de julio)

Quizás te interese:

JRP