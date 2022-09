Los vecinos no entienden por qué pasaron las masacres en Silao y Romita, un año atrás un hecho similar había sacudido a la zona

Silao.- En las localidades en las que la tarde-noche del pasado sábado diez personas murieron acribilladas, impera el temor y la incertidumbre. Vecinos y familiares desconocen los motivos de los crímenes que también le arrebataron la vida a una adolescente y dejaron a otros tres hombres gravemente heridos.

El primer multihomicidio ocurrió minutos antes de las 7:00 de la tarde del 17 de septiembre en la calle Paseo del Estaño, en el fraccionamiento San Juan de los Durán, en Silao. Ahí, sujetos armados llegaron a una pequeña y humilde vivienda, sin mediar palabra privaron de la vida a sus moradores.

Para llegar hasta la casa en la calle principal se debe atravesar por la comunidad San Juan de los Durán, a un costado de la carretera Silao-La Aldea. Los baches, piedras y falta de iluminación hacen difícil el acceso para los vehículos de motor, especialmente si de conducir a alta velocidad se trata.

Lugar de masacres

“Es una cosa y otra”, dijeron pobladores al recordar que fue hace menos de un año, la noche del 2 de diciembre de 2021, que cuatro integrantes de una familia también fueron asesinados a balazos. Este crimen ocurrió apenas a unas cuadras de distancia del lugar del crimen sucedido este fin de semana.

“Hace poquito, va a hacer un año que mataron a otros, ¿y ya de vuelta?”, mencionó una de las vecinas al asegurar que a la zona no llegan patrullajes de seguridad. Dijeron que incluso en esta ocasión la Policía Preventiva se demoró en atender el reporte.

Consideraron que los niveles de violencia en el fraccionamiento pueden estar ligados a los deficientes servicios públicos. “Casi no hay alumbrado, (las lámparas) están todas fundidas, nada más que vamos y vamos (a Presidencia Municipal) y no nos hacen caso. Nos hacen falta muchas cosas, (cortar) la hierba y (las autoridades) no hacen caso”.

Se sabe que la familia era originaria de Salamanca, pero que desde hace algunos años vivía en el lugar. Ese día el jefe de familia se fue al trabajo. Su esposa se quedó en casa con su hijo y su nuera, así como con otra hija menor. Las víctimas tenían 42, 22, 22 y 15 años de edad, respectivamente. En el patio frontal de casa quedó una camioneta blanca y muy pocos indicios de lo ocurrido.

“De hecho no salían. De su trabajo a su casa y nada más a la tienda y se regresaban, pero que anduvieran así (conviviendo), no. Por eso se nos hace todo bien raro”, contaron testigos auditivos.

A unos kilometros, la sangre manchó Romita

Mientras que en la comunidad romitense, El Escoplo, a unos ocho kilómetros de distancia por terracería, se reportó minutos después que había ocurrido otra masacre. A la cochera de una vivienda que estaba habilitada como tienda, entraron hombres que sin mediar palabra vaciaron sus armas contra quienes ahí convivían, pues en el sitio operaban maquinitas tragamonedas.

Entre los lesionados está el dueño del negocio, quien se reporta grave de salud. A unos metros, en otra casa en la que se observan varios arreglos de flores, al atardecer de este domingo una mujer esperaba los cuerpos de su esposo y de su hermano. En su mayoría las víctimas mortales y lesionados eran hombres jóvenes.

“Todo el tiempo va la gente a la tienda, estaban conviviendo ahí y no se sabe más, jugando máquinas… todos trabajaban en sus propios negocios”, compartieron familiares. “No se sabe (cómo sucedió)… no podemos decir más porque no sabemos… todos son de aquí del rancho”.

Apenas esta tarde terminaron de limpiar los rastros del ataque en la tienda. Aunque personas caminan por la calle Lázaro Cárdenas, la principal de la comunidad, la concurrencia disminuyó de manera considerable pese a ser fin de semana. Los habitantes no dan credibilidad a que en su comunidad se vio envuelta en un hecho tan trágico.

