Masacre en La Playa: el día que acabó el derecho a salir

Cuca Domínguez

Salamanca.- En el 1339 de avenida de El Trabajo, en el barrio de San Roque, sigue el letrero del centro nocturno ‘La Playa’. El que fue cerrado por sus dueños luego de aquella madrugada del 9 de marzo del 2019, cuando hombres armados ingresaron y asesinaron a 14 personas y lesionaron a 5. Más tarde la cifra de víctimas ascendió a 16; hecho que hasta hoy no se ha esclarecido, por tanto las víctimas no han tenido justicia a decir de sus familiares.

Por este hecho, como muchos otros hay familias que se duelen por la ausencia de aquellos que “estuvieron en lugar equivocado” o que “fueron confundidos”. Las versiones de conocidos es que los deudos “están muertos en vida, las familias se han desintegrado”, porque no pueden admitir la muerte de sus familiares, “lo que es comprensible”, admiten.

José Rodríguez, responsable del programa de prevención de adicciones del comité colonos de San Roque y habitante de la calle donde se ubica el centro nocturno, dijo que la masacre de La Paya es un hecho que no ha pasado en ningún municipio, más aún porque conoció a varios de las personas asesinadas, “algunos de ellos trabajadores de la CFE que estaban festejando el cumpleaños de uno de ellos, eran hijos de compañeros míos, que igual que yo ya están jubilados, los conocí chicos”, dice.

Acostumbrarse, una desgracia

Don José, también jubilado de CFE, lamentó que nos estemos acostumbrando a la muerte continua de personas, mientras hay familias que sufren, “de una familia me di cuenta, se desintegró, la señora no está bien; padece de ansiedad y nervios; no están bien, hay secuelas directas para los familiares”, para el resto de la población se ha terminado la vida nocturna.

Luego de este hecho la tranquilidad de Salamanca se perdió, “la gente se reconoce temprano, fue algo que nos impactó a todo el barrio, hay incertidumbre, el local está abandonado; luego han ocurrido otros hechos como el asesinato de los parroquianos del bar Raymond y más espantó a los salmantinos, por ello las calles están solas temprano, no solo las calles del barrio de San Roque, si no de Salamanca; estos hechos nos marcaron”, precisó don José.

Con el cierre del centro nocturno La Playa, se terminó la era de éste tipo de negocios con variedad de bailarinas; era el último que funcionaba en el municipio, y también uno de los primeros en funcionar.

Estamos muertos en vida: José Gutiérrez

José Gutiérrez, integrante de “sembrando comunidad” impulsor del desarrollo de un parque con placas de personas asesinadas que no tienen vínculo con la delincuencia organizada, actualmente hay 9 placas, pero hay más de 20 solicitudes para plantar un árbol y colocar una placa del familiar fallecido, para no olvidarlos, para hacerlos visibles y es que en este parque hay 2 placas de personas que fueron asesinadas en el centro nocturno La Playa, entre ellas la del joven abogado Edgar Omar Terrazas Granados.

Gutiérrez lamentó la indolencia de las autoridades para resolver el tema de la inseguridad, “hay cafés, restaurantes que los han asaltado 4,5 veces y han optado por mejor cerrar y hechos más lamentables como el de La Playa donde masacraron a un grupo de jóvenes y la respuesta institucional parece más respuesta política a una respuesta que atienda el problema de la violencia.

De este caso, a un año no tenemos claridad sobre lo que ha sucedido, sobré por qué perdimos a estos muchachos; por ello la exigencia de justicia no termina y conforme se vaya desintegrando y descomponiendo más la sociedad, más gente alzará la voz, porque están muertos en vida porque ya les mataron a los hijos, a los esposos, a sus papás. Igual de lamentable la desaparición de personas, para los que también habrá placas y recordarles que los seguiremos buscando”, precisó.

Incluso invitó a familiares de personas que han perdido la vida o estén desaparecidas para que se sumen a este proyecto y juntos hacer visibles a las víctimas para que no se olviden, que se exija justicia, porque no solo son números, son historias que se tienen que hacer visibles y no conformarse con él, “si los mataron fue por algo” y con ello lamentablemente criminalizan a las víctimas, precisó.

Finalmente aseguró que hay autoridades que están rebasadas ante la inseguridad y se han concentrado en pelearse entre un gobierno municipal de Morena, contra un gobierno estatal del PAN y un gobierno federal de Morena; “ellos están enfrascados en ese discurso mientras a la gente en Guanajuato nos siguen matando”, aseguró.

Fiscalía detiene a autor de masacre

El 24 de mayo del 2019 se informó que fue detenido, en un fraccionamiento residencial de Celaya, el presunto asesino de Gilberto Muñoz Mosqueda, quien fuera secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases. Al homicida también se le vinculó con el tiroteo ocurrido en el centro nocturno “La Playa” y también involucrado en el multihomicidio de cinco personas en una vulcanizadora en Valle de Santiago, en febrero de ese año.

El detenido fue identificado como Marcos “N”, también conocido como “El Ñecas” o “El Diablo”, informó en conferencia de prensa el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, quien destacó que el detenido es uno de los principales líderes del grupo delictivo de Santa Rosa de Lima en Villagrán.

LC