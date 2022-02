El secretario de Defensa Nacional informó que van 27 detenidos por masacre en Bavispe contra familias LeBarón, Miller y Langford

Redacción

Ciudad de México.- A poco más de dos años del ataque que cimbró el temor en Bavispe, Sonora, y que dejó a nueve muertos todavía faltan 11 implicados por detener.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, explicó que hasta el momento van 27 detenidos vinculados a estos hechos. No obstante, precisó que otras 11 órdenes de aprehensión por el hecho aún están pendientes de cumplimentar.

También lee: Carta de los LeBarón acusa a Morena por nexos con el crimen organizado en Chihuahua

Detalló que algunos de los detenidos tenían orden aprehensión, mientras que a otros los capturaron en flagrancia y otros a través de trabajos de inteligencia.

El 4 de noviembre del 2019 las familias LeBarón, Miller y Langford dejó hasta nueve muertos: tres mujeres y seis niños. Aunque más de 20 personas ligadas al crimen ya están detenidas, la exigencia de justicia sigue entre las familias mormonas.

Detenidos, sí, pero sin sentencia

Y es que desde que la Fiscalía General de la República (FGR), atrajo el caso el 9 de noviembre de 2019, sólo hay cinco imputados por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Es decir, por su presunta participación directa en los hechos. En tanto, al resto los acusaron por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

Entre estas personas, figura Roberto G., supuesto líder del grupo delictivo La Línea, al que se le adjudica el ataque del 4 de noviembre de 2019. Otro de ellos es Fredy C, quien habría encabezado al grupo de ataque directo.

“Todos los detenidos, sin excepción, están ya vinculados a proceso y nadie ha obtenido libertad, pese a los medios de impugnación que han promovido”. Así lo puntualizó la FGR, pero ninguno de ellos ha ido a juicio para recibir sentencia.

Celebra AMLO apoyo de familias

En la conferencia de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la investigación ha avanzado y se continuará con la atención a las familias.

Puntualizó que su Gobierno no permitirá la impunidad y reiteró que “no es igual que antes, no se confundan, ya no hay protección”. De igual manera, presumió que en este y otros casos las investigaciones continúan.

Te puede interesar: Presuntos autores intelectuales de la masacre de la familia LeBarón son detenidos

Asimismo, celebró que en este tipo de casos las familias y los vecinos “intervengan en la protección de las víctimas”. Y resaltó que en la investigación “los han ayudado mucho”.

ac