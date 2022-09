Tras la masacre del billar en Tarimoro, el alcalde señaló que reforzó la seguridad con el apoyo de autoridades federales y estatales

Daniel Moreno

Tarimoro.- La masacre del billar en Tarimoro fue un evento que tomó por sorpresa a las autoridades municipales, reconoció el alcalde Moisés Maldonado.

El presidente señaló que este hecho violento es doloroso para todo el municipio porque todavía es un lugar donde las familias se conocen. Aseveró que personalmente, antes que como presidente tarimoroense, le ha impactado este evento. Por ello, reforzó la seguridad con el apoyo de autoridades federales y estatales que ayudarán en la vigilancia.

Además, destacó que también se busca fortalecer la videovigilancia en la ciudad.

Foto: Martín Rodríguez

“Es algo que nos tomó fuera de lugar y lo debo aceptar, humanamente me duele y mucho, así lo exprese en mi comunicado. Me duele no como presidente, como uno más. Tarimoro es un pueblo pequeño donde todos nos conocemos en su mayoría, lo que les duele hoy a las familias que están velando a un ser querido nos debe de doler también a nosotros”.

Destaca baja en índice de homicidios

Maldonado López expresó en el último año se había logrado bajar el índice de homicidios en un 50%. Salvo algunos hechos aislados, era un territorio que se encontraba relativa paz y calma. Por eso eventos como el ocurrido el pasado miércoles obliga a cambiar las estrategias en materia de seguridad.

El primer edil afirmó que, independientemente de la masacre del billar en Tarimoro, se fortalece la Policía Municipal con mejores salarios y una inversión al final del año de 3.5 millones de pesos.

Además, dijo que para las familias afectadas se les estará dando apoyo y todas las facilidades sin costo alguno en cuanto los derechos o impuestos que cobra el municipio. Esto incluyendo apoyo en gastos funerarios.

Foto: Martín Rodríguez

Violencia sin cesar en Tarimoro

A tan solo dos días de la masacre del billar en Tarimoro, hombres armados asesinaron a una pareja dentro de un domicilio en el municipio de Tarimoro. Fue en la comunidad La Noria desde donde el reporte sobre los hechos se realizó.

Según los primeros informes, el ataque ocurrió pasadas las 21:30 horas del jueves en Tarimoro. Presuntamente, hombres armados irrumpieron en la vivienda, ubicada sobre la calle Morelos, y al localizar a la pareja, dispararon en varias ocasiones quitándoles la vida.

Foto: Martín Rodríguez

Una noche antes, se llevó a cabo otro ataque armado sobre la calle Rafael Ramírez esquina con Aldama dentro de una refaccionaria resultando un hombre gravemente lesionado. El otro hombre que lo acompañaba resultó ileso.

EZM

