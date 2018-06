Más de cinco mil personas participan en la marcha ‘Pride 2018’

La marcha hizo su recorrido desde el parque Hidalgo, pasando por todo el bulevar Adolfo López Mateos hasta llegar al escenario donde se coronarían a los nuevos reyes y reinas Gay

Ian Martínez

León.- Más de cinco mil personas se dieron cita el día de hoy en las inmediaciones del parque Hidalgo para participar en la marcha ‘Pride 2018’.

Desde minutos antes de las seis de la tarde los asistentes comenzaron a llegar al punto de reunión, de igual forma varios carros alegóricos con banderas de colores, representado al orgullo LGBTTTI, además la gente que pasaba por el lugar se acercaron para ver qué pasaba.

Cerca de las seis treinta de la tarde, el primer coche alegórico partió para encabezar la manifestación hasta la zona peatonal, después entre todos los asistentes comenzaron a desdoblar una bandera de colores que media aproximadamente un kilómetro de distancia, y así recorrieron desde el parque Hidalgo, pasando por todo el bulevar Adolfo López Mateos y cerca de las siete de la noche los manifestantes ingresaron por la calle Francisco I. Madero y así hasta llegar a la zona peatonal, donde ya los esperaba un escenario para ahí poder coronar a los nuevos reyes y reinas del orgullo Gay.

Por más de una hora la circulación en todo el bulevar Adolfo López Mateos se vio sumamente afectada pues se realizó un cierre de dos carriles de los tres que se encuentran en el bulevar Adolfo López Mateos por la Dirección General de Tránsito Municipal desde las cinco de la tarde del tramo Calle Chilpancingo hasta el Malecón del Río para que el contingente se integrara a la calle Francisco I. Madero hacía la zona centro.

La circulación se colapsó por varios minutos pues los organizadores del evento no respetaron los acuerdos con la Secretaria de Seguridad Pública de León que era solo utilizar dos de los tres carriles del bulevar pero al llegar a la avenida Miguel Alemán los participantes bloquearon los tres carriles completamente.

Opiniones

Para Gustavo Márquez de 55 años de edad aseguró que él, está en desacuerdo de este tipo de eventos pues no es la ideología correcta, pero respeta lo que la gente haga.

“yo estoy en desacuerdo pues tengo nietos y no me gustaría que me preguntaran porque las personas se visten de esa forma, pero igual respeto lo que ellos quieran hacer” aseguró.

Para otros asistentes y personas que pasaban por el lugar aseguraron que estaban de acuerdo con ese tipo de preferencias sin importan.

RC