Más de 90 mil mexicanos exigen enjuiciar a expresidentes

Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que la posibilidad de que Enrique Peña Nieto sea enjuiciado por traición a la Patria, será un tema que resuelvan la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.

“Eso lo tiene que resolver tanto la Fiscalía como en el Poder Judicial si se puede configurar ese delito. Desde luego no es recomendable ‘torcer’ la ley como se hacía antes, de que si había consigna se le buscaba la forma para enjuiciar al supuesto delincuente”, aseguró.

En su conferencia, el mandatario puso como ejemplo de esas acciones el caso de la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

“Como la corrupción no era delito grave, pero sí era delito grave la asociación delictuosa y el lavado de dinero, pues le pusieron lavado de dinero”, explicó.

“Entonces no hay que retorcer la ley para aplicarla a conveniencia. Los Ministerios Públicos, los jueces tienen que actuar con mucha rectitud. Yo confío en que así va a hacer. Le tengo mucha confianza, lo vuelvo a decir, a Alejandro a Gertz Manero (…) también le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)”, enfatizó.

López Obrador insistió en que tiene plena confianza en ambos funcionarios, ya que según dijo, ha podido constatar que son personas íntegras y honestas.

“En el tiempo que llevamos cooperando cada quien, en la esfera de sus facultades, he podido constatar que en los dos casos son gentes íntegras, honestas… Eso llevaba mucho tiempo que no se veía… Dicen en dónde están los cambios?? En todo”, aseveró.

Recordó el caso del ex procurador, Eduardo Medina Mora, quien tuvo que renunciar a su cargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hubo acusaciones de un presunto enriquecimiento ilícito.

“Hay una diferencia con los procuradores de antes, no generalizo, por ejemplo Medina Mora tuvo que salir del Poder Judicial por acusaciones de enriquecimiento ilícito… Desde luego todavía no se sabe si fue responsable, pero fue procurador y así otros… Ahora no, en el caso de los presidentes de la SCJN me consta porque lo padecí, cuando estaba de la Suprema Corte el señor Azuela, recibió consigna desde el Ejecutivo para fabricarme un delito y desflorarme cuando fui Jefe de Gobierno, ahora el presidente de la Corte es un hombre íntegro. Tengamos confianza. Ya no hay en México un estado de chueco, ya hay independencia de poderes, no se persigue a nadie, no hay represión a los opositores, no se fabrican delitos, no hay consigna”, aseguró.

SZ