Más de 500 leoneses esperaron por horas una despensa que jamás llegó

León.- Una convocatoria hecha en redes para repartir despensas en León y que al final resultó ser un engaño no constituye un delito, pues la gente acudió por voluntad propia y no se le pidió dinero a cambio, informó la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad estatal, Sophia Huett López.

La convocatoria se realizó el pasado 21 de abril a través de Facebook por un usuario que ofreció regalar 260 despensas en cinco colonias: San Juan de Abajo, Delta, Villas de San Juan, Valle de Jerez y San José de Cementos. A cada uno de estos puntos llegaron centenas de personas, pero al final todo resultó ser un engaño.

Al respecto, Sophia Huett apuntó que la ciudadanía debe desconfiar de todo lo que ve en redes sociales, así como utilizar los canales oficiales para despejar cualquier duda, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del estado trabaja en crear conciencia de ello, pero también en detectar y evitar conductas antisociales como intentos de saqueos o fraudes que se gesten en las redes.

No obstante, sobre el caso particular del engaño sobre la supuesta entrega de despensas en León, la funcionaria indicó que no hay delito que perseguir.

“Este tipo de actividades no serían constitutivas de delito dado que no hay materia del delito, es decir, no hay una solicitud económica o un beneficio para quien está convocando. Lo que nosotros hemos previsto es que se pueda dar una oleada de varias modalidades de promesas falsas para diversos fines”, declaró en entrevista.

Añadió que afortunadamente en Guanajuato hechos así todavía son aislados y en el caso de convocatorias a realizar saqueos, no tienen mayor respuesta; sin embargo, reconoció que no se puede descartar que conforme pasen los días, haya cada vez más intentos de fraudes o de engaños en redes sociales.

Está siendo investigado por el Gobierno Municipal el perfil de Facebook, donde un usuario convocó a cientos de personas para recibir la donación de una despensa en la colonia Villas de San Juan, y que todo se trató de un engaño.

“A través del monitoreo de redes y de inteligencia cibernética, estamos muy puntual y monitoreando todo ese tipo de movimientos o gestación de movimientos sociales, tenemos que pararlos de forma inmediata para no generar mayor caos social, las personas que lo traen mucho sesgo político y de retar a la autoridad, la verdad es que con la autoridad no se juega y tenemos que darla cara de que tenemos que garantizar a los leoneses las mejores condiciones posibles dentro esta contingencia”, explicó.

