Más de 441 mujeres del estado han ido a Ciudad de México para abortar legalmente

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante la creciente violencia en la zona Laja-Bajío, el presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso del Estado, Rolando Alcántar Rojas, señaló que, aunque el gobierno del estado ha venido haciendo su trabajo para hacer frente a la problemática, hace falta una mayor contundencia en los resultados.

“El estado ha estado colaborando, pero hace falta mayor contundencia en el tema de las estrategias, hay una buena intensión, hay in trabajo estructurado, pero ahora falta el resultado contundente (…) el tema es que haya mucha más contundencia en los resultados”, señaló el diputado del PAN.

Alcántar afirmó que los municipios de la región han hecho su esfuerzo por combatir la violencia, pero aún faltan más herramientas y elementos humanos y materiales.

Por otra parte, reprochó que aunque ya se observan más elementos de la Guardia Nacional en el estado, estos están llevando a cabo labores que le corresponden a la Policía municipal, como revisar incluso que los vehículos traigan sus engomados, situaciones que poco abona a hacer frente a la inseguridad y hechos de violencia.

Refirió que “la Federación afortunadamente ya vemos más elementos de la Guardia Nacional aquí en el estado, no solamente en la zona sino en todo el estado, aunque lo que me llama mucho la atención es que se hagan labores como si fueran de la Policía municipal, que de repente ponen un filtro para agarrar borrachitos, (…) o si la placa está mal o que si el vidrio está polarizado, la verdad es que no va a dar ninguno resultado en el tema de combate a la delincuencia organizada, ni en el de afectación a la vida”.

Y el legislador aceptó que todas las autoridades deben involucrarse de lleno en el tema para que de verdad se pueda atender.

Sobre el asesinato de dos policías municipales en la avenida México – Japón en el municipio de Celaya, Rolando Alcántar lamentó el hecho y señaló que ningún homicidio se puede tolerar, muchísimo menos cuando se trata de elementos de Seguridad Pública.

“Porque se vulnera, afecta y agrede muchísimo más al tema de la paz, tranquilidad y a la certeza de la ciudadanía, pero sí, ya necesitamos involucrarnos de lleno, absolutamente todos en esto para que de verdad se pueda atender este tema”, dijo.

No te lo pierdas: