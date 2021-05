Más de 100 personas acusan a agencia de viajes en León de estafarlos por más de 3 mdp

Redacción

León.- Más de 100 personas denunciaron un presunto fraude que, aparentemente, realizó una agencia de viajes, por más de 3 millones de pesos en la colonia Parque Manzanares.

En los primeros minutos de este sábado, alrededor de 60 personas se reunieron en las oficinas de la agencia de viajes denominada Tours Nuevos Horizontes, que se encuentra en la Avenida las Cumbres de Manzanares 803-B esquina con la calle Arena de Manzanares en la colonia mencionada.

Las personas acusaban que se les había defraudado por más de 3 millones de pesos, pues ellos habían realizado el pago de sus vacaciones y al intentar tomarlas, habían descubierto que no se había hecho ningún pago en vuelos, reservaciones de hotel o se hicieron en algunos casos de manera parcial.

Acusaron que en Cancún 30 personas habían quedado varadas luego de que su hotel los sacara a la calle por haberse pagado de manera parcial. Otros 60 ni siquiera pudieron acceder a su cuarto de hotel pues no se habían pagado reservaciones de ningún tipo y el lugar no tenía conocimiento de que fueran a asistir, aparte, 45 personas en Nuevo Vallarta, estaban sin hotel ni vuelos comerciales para regresarse, pues no había pagos de las habitaciones ni del transporte.

Algunos afectados como la señora Rebecca Monjaraz y sus hermanas, acusaron haber sido defraudadas por más de 900 mil pesos, pues entregaron el dinero completo de los viajes y al estar en Cancún, sacaron a la gente del hotel, retuvieron sus cosas y les comentaron que nadie podía acceder al cuarto hasta que realizaran el depósito de 100 mil pesos, ya que la dueña de la agencia nunca lo realizó.

“El lunes salía un grupo de 80 personas con un costo de 6 mil 500 pesos por persona, mandó un grupo de 30 personas el miércoles y en la tarde de hoy (Viernes), ya los están sacando del hotel en Cancún porque no hay dinero, no pagó los viajes, ni las reservaciones, ni nada, no hay vuelos, hay 8 gentes en Cancún sin vuelo, hay otro grupo de 70 personas que debió salir el lunes, pero no se ha pagado absolutamente nada”.

Presuntamente, ante la Fiscalía General del Estado, hay cerca de 6 denuncias por fraude en contra de la señora Cristian Berenice G., quien es la dueña del negocio y maestra de una primaria adscrita a la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Elementos de Policía Municipal, llegaron al lugar y detuvieron a la mujer por una falta administrativa y la trasladaron a la delegación Oriente, ubicada en Camelinas, por la no portación del cubrebocas, por lo que la gente en su desesperación le gritaba cosas, la insultaba y siguieron las patrullas para que efectivamente la llevaran detenida, pues su miedo era que la fueran a soltar y no la pudieran volver a localizar.

Cerca de las 2 de la madrugada de este sábado, las personas se retiraron del lugar argumentando que se dividirán para ir al Ministerio público a levantar denuncias en contra de la mujer, mientras que otros irían a la delegación a corroborar que estaba detenida.

