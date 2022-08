Más cerca de los Beatles que de Visit México

TRAS HABER ASUMIDO la Presidencia en diciembre de 2018, una de las primeras acciones de Andrés Manuel López Obrador fue desaparecer al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Con ello el nuevo gobierno de la 4T se hizo de una millonaria bolsa que tan solo por gestionar la marca “México” en los mercados implicaba un presupuesto anual de unos cuatro mil millones de pesos.

Todavía se recuerda a Luis Barrios, mandamás de la cadena City Express, pedir al tabasqueño a nombre de los turisteros en la inauguración del Tianguis Turístico 2019 la marca y 125 millones de dólares.

El resto de la historia ya la conocemos: ni CPTM, ni marca, ni dinero, ni el respaldo del Fonatur, que de ser soporte al sector, su función y presupuestos pasaron al megaproyecto del Tren Maya.

Así arrancaron el sexenio los empresarios del turismo y donde la Secretaría de Turismo (Sectur) la tomó Miguel Torruco, un leal y cercano amigo de López Obrador, que lo premió, a disgusto de los hoteleros.

A Torruco no le dejaron más que la concesión de espacios comerciales, la organización de ferias y tianguis y la explotación de marcas como activos tangibles, a fin de generar recursos para la promoción.

Fue así como en mayo de 2019 la Sectur firmó con Braintivity el acuerdo para que esta nueva empresa propiedad de Marcos Achar y Carlos González se hiciera cargo de Visit México.

Hablamos del motor de búsqueda y de promoción de México y sus destinos, el cual habría de escalar como “la plataforma” para subsanar no solo al CPTM, sino a Pro México, la otra agencia adscrita al Bancomext que promovía al turismo y que la 4T también desapareció.

El punto es que Achar nunca fue bien visto por muchos actores al interior y fuera de la 4T, lo que marcó a Braintivity. Su primer traspié fue que el mismo Torruco le impuso como proveedor tecnológico a Tecnocen.

Se trata de la empresa de Sergio Loredo, que tan solo un año después de subirse al barco de Achar, le hackeó e inmovilizó toda la plataforma Visit México en reclamo a pagos no realizados.

En toda esta historia hay un actor relevante que terminó por envenenar a Torruco, quien aplicó desde hace semanas una especie de “ley de hielo” a Achar y quien no ha querido saber nada ni de Braintivity ni de sus avances en el fortalecimiento de Visit México.

Se trata de Carlos Márquez, Jefe de la Oficina del Secretario, a quien terminó despidiendo porque escindió indebidamente la plataforma y marcas de “Pueblos Mágicos”, que formaba parte de Visit México.

Márquez se la dio a Roberto González Alcalá, el hijo de Roberto González Barrera, ex director de Gruma, que a su salida y liquidación de la familia del ex banquero, se hizo empresario editorial y fundó G21, dueña de Alto Nivel, Entrepeneur, Cine Premiere y México Desconocido.

El ex brazo derecho de Torruco siempre habló mal de Achar: que no estaba promoviendo nada, que no hacía campañas, que no entregaba informes y que, en resumidas cuentas, no estaba cumpliendo con el contrato.

Ciertamente los trabajos de Braintivity en el primer año y medio de contrato no fueron muy visibles por el impacto de la pandemia, pero Achar sigue esperando que Torruco le dé audiencia para que le presenten todo lo que han hecho en los último meses.

Son cuatro plataformas alrededor de Visit México: una nueva señal en televisión de paga, un servicio de streamming, un canal en el metaverso y un esquema de incentivos y premios, todos girando bajo el eje de la promoción de los destinos, gastronomía y cultura mexicana.

Braintivity ha invertido en los dos últimos años en infraestructura y alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos y generadores de contenidos alrededor de 400 millones de pesos.

Pero parece que a Torruco no le importa mucho, quizás porque a partir de septiembre ya se le verá con mucho mayor frecuencia en algún Pub de los Beatles en Liverpool.

PUES CON LA novedad de que Andrés Manuel López Obrador tomó cartas en el asunto de Crédito Real, cuyos pasivos superan los 53 mil millones de pesos. El Presidente instruyó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, atender ese expediente. Quien lo lleva directamente es el subsecretario Gabriel Yorio. En la dependencia hay preocupación por el tratamiento que se le dieron a las bursatilizaciones, donde quedaron al garete cientos de inversionistas, muchos de ellos extranjeros, con el costo reputacional y el riesgo país que significa. También el frente abierto a dependencias públicas y sus empleados que contrataron créditos de nómina. La sociedad financiera de objeto múltiple que preside Ángel Romanos no puede ser intervenida como tal por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero sí está siendo investigada desde la semana pasada por los sabuesos de Jesús de la Fuente, en lo que es ya el tercer manotazo que da en este sexenio, considerado Banco Famsa de Humberto Garza y Banco Accendo de Javier Reyes de la Campa. Su liquidador, Fernando Alonso de Florida, empezó a entregar información financiera a las autoridades. Se lo pasamos al costo.

CRÉDITO REAL ES dueña de Multiplica tu Nómina (MTN), sociedad financiera no regulada que fundó Federico de la Madrid y que el hijo del ex presidente en la práctica sigue operando. La empresa que aún preside Ángel Romanos se consolidó en el rubro de los préstamos contra nóminas comprando a sus competidores. Fueron los casos, por ejemplo, de MTN y Credifiel, esta última era de Leonel Cravioto. De la Madrid ya empezó a tener problemas con sus fondeadores. Uno es Progresemos, del desaparecido Rafael Moreno Valle, que según trascendió demandó ya a la prestamista por la vía mercantil. Progresemos a su vez está a punto de la liquidación. Trae un pasivo de unos 936 millones de pesos.

LA INFLACIÓN REPUNTÓ 8.62% en la primer quincena de agosto, llevando la tasa anual de inflación general a niveles que no se veían desde la segunda quincena de diciembre del año 2000. El aumento de precios de productos procesados como tortillas, refrescos y leche influyeron determinantemente. Una causa es la falta de competencia en esos rubros concentrados en empresas como Gruma de Juan González Moreno, Femsa que preside José Antonio Fernández Carvajal y Lala de Eduardo Tricio. Autoridades como la Profeco están prácticamente ausentes. Ricardo Sheffield en lugar de estar supervisando esos mercados está más entrenido en sus shows mañaneros y peleándose con Aeroméxico.

OPERADORA CENTRAL DE Estacionamientos solicitó la semana pasada al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, acogerse a un concurso mercantil. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que encabeza Edgar Bonilla, designó ya visitador a José Antonio García Echenique. La empresa adeuda casi 520 millones de pesos a un conjunto de 212 acreedores. La compañía, que también se maneja con la marca de Central Parking Systems, no se recuperó del golpe del Covid. Y es que el grueso de sus clientes son supermercados y oficinas. En los primeros los accesos estuvieron restringidos y en las segundas de plano cerraron.

LA PRIMER SALA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo desahogar ayer la revisión de los amparos que interpuso Diageo, que preside Iván Menezes, contra las resoluciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dio la razón a los actores Diego Luna y Gael García en el pleito que sostienen con la dueña del Johnnie Walker por uso no autorizado de sus imágenes en una campaña publicitaria. La sala que preside la ministra Margarita Ríos-Farjat reprogramó para dentro de 15 días dicha revisión, proyecto que tiene a su cargo la ministra Norma Piña.

