Más ataques irresponsabilidad compartida

CONTRA RETRATO

Mauricio Trejo

Se encuentra en su segunda incursión como alcalde de San Miguel de Allende, que le abre la posibilidad de una tercera de forma consecutiva, pero su mente no se mantiene en ese cargo. Ayer dejó en claro que no contempla salir del panorama político como lo hizo entre 2015 y 2021.

Mauricio Trejo Pureco se asume como el presidente municipal del PRI con mayor visibilidad pública, al gobernar una ciudad que por su naturaleza le abre espacios nacionales e internacionales. Por ello, no quiere que se le descarte para buscar la gubernatura o algún otro cargo.

Tiene tan procesada la idea, que ayer bastaron unas preguntas generales de la prensa para que expusiera su visión de los partidos, contiendas y las alianzas.

Su frase es significativa: “Se tienen que arreglar los sentimientos rotos que hay a nivel nacional y también tenemos que ver a dónde conducen los nuevos amores que se están dando a nivel nacional”.

Afirmó que no se debe de depender de alianzas, pues el mismo ganó San Miguel de Allende “con un partido muy debilitado, con una imagen muy golpeada”. Señaló que el tema es hacer una ‘nueva chamba’ para poder aspirar a otros cargos, “ese sí me quita el sueño, no por preocupación sino por planeación”.

Mauricio Trejo parece conciente de que su principal problema es el propio PRI, cuya dirigencia ve en la alianza electoral con el PAN el medio para su supervivencia. De concretarse, las posibilidades para el alcalde sanmiguelense se reducirían sobremanera.

