“¿Por qué no lo quiere SAPAL? Porque es agua que no factura y por eso no se atreven a hacer proyectos a gran escala para la captación del agua de lluvia. Al final a ellos no les representaría ingresos”.

“Piensan más en la pérdida de ingresos con los sistemas de captación que en las mejoras que podrían tenerse en materia hídrica”, señala el especialista Daniel Tagle.