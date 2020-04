Marvel sube a su página, de forma gratuita, varios cómics en esta cuarentena

Redacción

México. – Marvel, al igual que otras empresas de entretenimiento, ha decidido ofrecer sus servicios de forma gratuita durante esta cuarentena.

La franquicia anunció de forma oficial esta información por medio de redes sociales, los fans podrán ver este contenido hasta el 4 de mayo.

Lo único que se necesita hacer es descargar la aplicación Marvel Ulimited y entrar a la sección de ‘Free Cómics’. Los cómics que están de forma gratuita son: Avengers vs X-Men; Civil War; Amazing Spider-Man: Red Globlin; Black Panther Vol.1; Thanos Wins; X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga; Avengers Vol. 1: The Final Lost; Fantastic Four Vol.1: Fourever; Black Widow Vol.1 : S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted; Captain America: Winter Soldier Ultimate; Captain Marvel Vol.1: Higher, Further, Faster, More.

G.R